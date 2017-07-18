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За взятку осужден капитан полиции в Костанайской области

 

Тарановский районный суд вынес приговор в отношении участкового инспектора полиции группы местной полицейской службы Асылбека Кульщекбаева 1985 года рождения, который обвинялся в получении взятки. Об этом корреспонденту Liter.kz рассказали в пресс-службе Костанайского областного суда.

 «По материалам дела, 6 июня 2017 года в ходе патрулирования на автопереезде железнодорожного пути п. Тобол обвиняемый установил факт нарушения правил дорожного движения. Нарушитель, управляя автомобилем марки «ГАЗ», проехал через железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора. В этот же день полицейский по мобильному телефону вызвал нарушителя к зданию Тобольского поселкового отдела полиции, где в ходе личной беседы потребовал от водителя 50 000 тенге за несоставление протокола», - пояснили в пресс-службе областного суда.

Но нарушитель обратился с заявлением на телефон доверия органов антикоррупционной службы, а затем написал на полицейского письменное заявление.

Приговором суда эксполицейский признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.366 ч.2 УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах.

На основании ст.49 УК РК К. лишен специального звания капитана полиции.

Приговор в законную силу не вступил.

 

Ольга Шинкоренко

 

18 июля 2017, 14:59
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Литер»

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