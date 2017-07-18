Глава ДНР Захарченко сообщил о необходимом создании Малороссии
18 июля 2017, 15:13
Создание нового государства поможет остановить конфликт в Донбассе.
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что учреждение нового независимого государства, Малороссии, это последнее предложение для выхода из гражданской войны; оно поможет остановить конфликт в Донбассе, но важна поддержка международного сообщества и жителей, передает РИА Новости.
"Чтобы остановить гражданскую войну, мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что Украина показала себя как несостоявшееся государство. Киевский режим не в состоянии оставить гражданскую войну", — сказал Захарченко журналистам.
Он отметил, что "ситуация зашла в глухой тупик", и создание нового государства поможет остановить конфликт в Донбассе.
"Нас должны поддержать жители регионов. Этот выход возможен при условии, если международное сообщество поддержит идею. Предлагаем учредить государство Малороссия", — сказал Захарченко
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869147-7922f2294a75b52a0f73c8def2bab49f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...