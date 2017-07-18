На реке Урал спасатели спасли 5-летнего малыша и пьяного мужчину

Спасатели напоминают: отдыхая на водоемах, в местах не оборудованных для купания, вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности.

Благодаря бдительности спасателей и волонтеров Оперативно-спасательного отряда ДЧС Западно-Казахстанской области за прошедшие выходные удалось избежать гибели на воде двоих человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС Западно-Казахстанской области.





В одном случае во время дежурства на реке Урал в районе завода «Металлист» спасатели спасли 5-летнего мальчика.









«Во время нашего дежурства на пляж пришла женщина с 7-ю детьми дошкольного возраста, мы сразу взяли их под контроль. Сами понимаете, одному взрослому трудно уследить за ватагой непоседливых ребят. По прошествии некоторого времени один из малышей, игравших в воде, стал тонуть. Это произошло в двух метрах от берега, там неглубоко. Мальчик споткнулся и из-за сильного течения не смог встать и стал захлебываться. Мы отреагировали мгновенно и успели вытащить мальчика из воды в тот момент, когда над водой была только его рука» - прокомментировал ситуацию дежуривший на пляже руководитель спасательного подразделения №1 Тимур Бегалиев.





Убедившись, что жизни ребенка ничего не угрожает, спасатели передали его матери, которая даже не заметила, что произошло и узнала о произошедшем только тогда, когда спасатели привели к ней ребенка.





Спасатели провели с женщиной разъяснительную беседу и объяснили, что ее беспечность могла привести к непоправимым последствиям.









Второй случай произошел также на реке Урал. Тревогу забили волонтеры, осуществлявшие патрулирование на стихийном пляже в поселке Коминтерн. Волонтеры сообщили спасателям, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения переплывает реку.





Прибывшие в указанное место спасатели Оперативно-спасательного отряда ДЧС Сергей Гохгальтер и Бекжан Айткалиев обнаружили мужчину, который держался на поверхности воды из последних сил. Пловец был поднят спасателями на борт спасательной лодки и доставлен на берег.





К слову, это не первый случай, когда волонтерами было предотвращено купание в состоянии алкогольного опьянения.





В связи с чем спасатели напоминают: отдыхая на водоемах, в местах необорудованных для купания, вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности.

Особенно будьте внимательны на реке Урал, который отличается сильным течением и неровным дном. Ежегодно подмываются берега, в результате чего в реке много плавучих или осевших на дно реки топляков и карчи, встречаются камни, железные и бетонные конструкции. Меняется и рельеф дна, там, где в привычных местах раньше было мелко – сейчас может быть довольно глубоко.



