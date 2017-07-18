В Мангистауской области в перестрелке пострадали шесть человек
18 июля 2017, 15:27
Подробности происшествия выясняются.
Троим пострадавшим медицинскую помощь оказали врачи районной больницы. Еще троих в тяжелом состоянии доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ).
Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, передает газета "Лада".
Перестрелка произошла в поселке Курык в ночь с 17 на 18 июля.
- Молодые люди в возрасте 20, 22 и 23 лет, пострадавшие от множественных огнестрельных дробовых ранений, доставлены в 00:30 в МОБ из Курыка. В экстренном порядке троих пациентов прооперировали. У пострадавших повреждены туловище, конечности, грудная клетка, брюшная полость. У одного из пациентов тяжелые множественные ранения желудка, тонкой, толстой и двенадцатиперстной кишки. В брюшной полости было до полутора литров крови. Раны ушиты. Больной находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние стабильно тяжелое, - прокомментировал Мухамеджан Нургазиев, заместитель директора МОБ по хирургии.
Второй пациент снят с аппарата искусственного кровообращения, находится в сознании. Его состояние врачи оценивают как стабильное, пациента переводят в отделение общей хирургии.
Третий пострадавший с повреждением желудка находится на аппарате искусственного кровообращения, после снятия с аппарата будет переведен в отделение общей хирургии.
Несколько человек в ходе перестрелки, по словам очевидцев, были убиты. Эту информацию официально не подтвердили, но и не опровергли в департаменте внутренних дел Мангистауской области.
- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновных лиц. Другая информация по делу в интересах следствия не разглашается, - отметили в ведомстве.
Подробности происшествия выясняются.
Авторы: Светлана Антонова, Гульмира Садырова.
Фото: arnapress.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869151-e5570bd233deb8d63b8b00f58985f626
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...