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В Мангистауской области в перестрелке пострадали шесть человек

18 июля 2017, 15:27

Подробности происшествия выясняются.

Троим пострадавшим медицинскую помощь оказали врачи районной больницы. Еще троих в тяжелом состоянии доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ).

Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, передает газета "Лада".

Перестрелка произошла в поселке Курык в ночь с 17 на 18 июля.

- Молодые люди в возрасте 20, 22 и 23 лет, пострадавшие от множественных огнестрельных дробовых ранений, доставлены в 00:30 в МОБ из Курыка. В экстренном порядке троих пациентов прооперировали. У пострадавших повреждены туловище, конечности, грудная клетка, брюшная полость. У одного из пациентов тяжелые множественные ранения желудка, тонкой, толстой и двенадцатиперстной кишки. В брюшной полости было до полутора литров крови. Раны ушиты. Больной находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние стабильно тяжелое, - прокомментировал Мухамеджан Нургазиев, заместитель директора МОБ по хирургии.

Второй пациент снят с аппарата искусственного кровообращения, находится в сознании. Его состояние врачи оценивают как стабильное, пациента переводят в отделение общей хирургии.

Третий пострадавший с повреждением желудка находится на аппарате искусственного кровообращения, после снятия с аппарата будет переведен в отделение общей хирургии.

Несколько человек в ходе перестрелки, по словам очевидцев, были убиты. Эту информацию официально не подтвердили, но и не опровергли в департаменте внутренних дел Мангистауской области.

- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновных лиц. Другая информация по делу в интересах следствия не разглашается, - отметили в ведомстве.

Подробности происшествия выясняются.

Авторы: Светлана Антонова, Гульмира Садырова.
Фото: arnapress.kz

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