5 человек пострадали после столкновения двух автомобилей на трассе в Алматинской области

Пятеро человек попали в больницу после столкновения двух автомобилей на трассе в Алматинской области,

По словам очевидца, ДТП произошло в Алматинской области на Бурундайской трассе. Автомобиль Mercedes двигался по трассе в сторону Алматы.









"Водитель Mercedes не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения, где в это время из города в область двигалась автомашина BMW пятой серии. Mercedes лоб в лоб влетел в BMW", — рассказал очевидец.









В аварии пострадали пять человек — это водитель Mercedes и три его пассажира, а также водитель BMW.



