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5 человек пострадали после столкновения двух автомобилей на трассе в Алматинской области

18 июля 2017, 15:30

Два автомобиля столкнулись на встречной полосе Бурундайской трассы.

Пятеро человек попали в больницу после столкновения двух автомобилей на трассе в Алматинской области, сообщает Sputnik Казахстан.



По словам очевидца, ДТП произошло в Алматинской области на Бурундайской трассе. Автомобиль Mercedes двигался по трассе в сторону Алматы.



"Водитель Mercedes не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения, где в это время из города в область двигалась автомашина BMW пятой серии. Mercedes лоб в лоб влетел в BMW", — рассказал очевидец.



В аварии пострадали пять человек — это водитель Mercedes и три его пассажира, а также водитель BMW.

Фото очевидцев

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