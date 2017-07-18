5 человек пострадали после столкновения двух автомобилей на трассе в Алматинской области
18 июля 2017, 15:30
Два автомобиля столкнулись на встречной полосе Бурундайской трассы.
Пятеро человек попали в больницу после столкновения двух автомобилей на трассе в Алматинской области, сообщает Sputnik Казахстан.
По словам очевидца, ДТП произошло в Алматинской области на Бурундайской трассе. Автомобиль Mercedes двигался по трассе в сторону Алматы.
"Водитель Mercedes не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения, где в это время из города в область двигалась автомашина BMW пятой серии. Mercedes лоб в лоб влетел в BMW", — рассказал очевидец.
В аварии пострадали пять человек — это водитель Mercedes и три его пассажира, а также водитель BMW.
Фото очевидцев
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