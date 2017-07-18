Арестован глава федерации футбола Испании Вильяр

18 июля 2017, 15:34

Ранее Вильяр был одним из кандидатов на пост президента УЕФА.

Полиция арестовала президента Федерации футбола Испании Анхеля Марию Вильяра. В ходе расследования дела о коррупции в испанском футболе произошло задержание спортивного функционера, передает Вести.ru

Также арестован его сын Горка Вильяри финансовый директор федерации Хуан Падрон и ряд других чиновников.

Вильяру вменяются многочисленные нарушения, коррупционная деятельность с целью удержания власти и финансовых потоков

Полицейские проводят обыски в офисах федерации.

Фото: azertag.az



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