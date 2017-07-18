Арестован глава федерации футбола Испании Вильяр
18 июля 2017, 15:34
Ранее Вильяр был одним из кандидатов на пост президента УЕФА.
Полиция арестовала президента Федерации футбола Испании Анхеля Марию Вильяра. В ходе расследования дела о коррупции в испанском футболе произошло задержание спортивного функционера, передает Вести.ru
Также арестован его сын Горка Вильяри финансовый директор федерации Хуан Падрон и ряд других чиновников.
Вильяру вменяются многочисленные нарушения, коррупционная деятельность с целью удержания власти и финансовых потоков
Полицейские проводят обыски в офисах федерации.
Фото: azertag.az
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