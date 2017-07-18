Арестован глава федерации футбола Испании Вильяр

Ранее Вильяр был одним из кандидатов на пост президента УЕФА.

Полиция арестовала президента Федерации футбола Испании Анхеля Марию Вильяра. В ходе расследования дела о коррупции в испанском футболе произошло задержание спортивного функционера , передает , передает Вести.ru





Также арестован его сын Горка Вильяри финансовый директор федерации Хуан Падрон и ряд других чиновников.





Вильяру вменяются многочисленные нарушения, коррупционная деятельность с целью удержания власти и финансовых потоков





Полицейские проводят обыски в офисах федерации.





Фото: azertag.az







