За первое полугодие в Алматы наблюдается рост во всех отраслях экономики

В 2016 году рост валового регионального продукта города составил 2,6% или 10,3 трлн. тенге. По итогам 6 месяцев текущего года также наблюдается рост во всех основных отраслях экономики: розничная торговля выросла на 6,8%, оптовая - на 0,7%, промышленность - на 4,7%, строительство - на 0,7%, связь - на 4,9%, сельское хозяйство - на 62,8%. Площадь вводимого жилья увеличилась на 15,6%, объем инвестиций составил 235,7 млрд. тенге с ростом на 12,2%. Инфляция составила 3,6% по республике - 3,7%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Количество действующих субъектов МСБ составило 171,5 тыс. и выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обеспечен рост налоговых поступлений в бюджет города. В республиканский бюджет собрано налогов на 645,2 млрд. тенге, что на 9% (51,1 млрд. тенге) больше по сравнению с прошлым годом. В местный бюджет поступило 184,2 млрд. тенге, что больше на 9% (15,2 млрд. тенге). В этой связи, в условиях стабилизации ожидается умеренный рост в экономике города до конца года.

В целом, бюджет города на 2017 год составляет 542,4 млрд. тенге. Местный бюджет развития за счет экономии прошлого года увеличился на 33 млрд. тенге, или на 50%. На ремонт и строительство дорог выделено в 2,8 раз больше, инженерных сетей - в 1,9 раз больше, на благоустройство почти в 2,7 раз больше средств, чем в прошлом году.