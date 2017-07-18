В текущем году планируется обеспечить сетями 60 тысяч земельных участков под ИЖС

В рамках реализации второго направления государственной программы «Нурлы жер» поддержка развития индивидуального жилищного строительства в текущем году планируется обеспечить сетями 60 тыс. земельных участков под ИЖС. Об этом сегодня заявил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек выступая на заседании Правительства Республики Казахстан.»

«Наибольшее количество земельных участков соответствующими сетями планируют обеспечить акиматы Мангистауской (15759 участков)и Актюбинской (11732 участков) областей. По итогам полугодия обеспечено сетями 23,5 тыс. земельных участков под ИЖС. Сумма предусмотренных средств для обеспечения сетей под ИЖС составляет 45,5 млрд. тенге», - отметил министр.

В рамках данного направления в текущем году в 4-х областных центрах начата реализация пилотного проекта строительства индивидуальных жилых домов в едином архитектурном стиле.

Планируется построить 1193 домов площадью 136,9 тыс.кв.м. В Актюбинской обл. - 423 домов (в 2017 г. - 194, в 2018 г. - 229); в Костанайской обл.- 270 домов (в 2017 г. - 100, в 2018 г. - 170); в СКО - 200 домов (в 2017 г. - 72, в 2018 г. - 128); в Жамбылской области - 300 домов (ввод в 2018 г.).

Министерством разработаны 6 типовых проектов для строительства таких домов и направлены в регионы для применения.