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В Комитете по ЧС сообщили подробности пожара в здании МВД РК

18 июля 2017, 16:07

Пожар быстро потушили. По зданию огонь не распространился.

Короткое замыкание электропроводки стало причиной возгорания в центральном здании Министерства внутренних дел в Астане. Кроме частично сгоревшей техники и мебели, ущерба нанесено не было, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ortcom.kz.

Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов сообщил подробности произошедшего.

Сегодня в 08.07 часов в органы противопожарной службы по Астане поступило сообщение, что в одном из административных зданий Министерства внутренних дел было сильное задымление и возгорание. Все это в результате короткого замыкания электропроводки. Произошло горение оргтехники и частичное горение мебели. Пострадавших, отравивших угарным газом и каких-либо других инцидентов там не произошло. Люди оставались на рабочих местах, потому что опасности это никакой не вызывало, - сказал Руслан Иманкулов.

В связи с тем, что площадь помещения была небольшой, пожар быстро потушили. По зданию огонь не распространился.

Фото: NewTimes.kz

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