Димаш Кудайберген выступил на закрытии «Славянского базара» в Витебске

В своих комментариях поклонники казахстанского исполнителя отмечают, что аудитория испытала шок от восхищения голосом певца.

Димаш Кудайберген выступил на закрытии конкурса «Славянский базар» в белорусском городе Витебске. Об этом сообщил продюсер певца Алпамыс Шаримов, передает МИА " Об этом сообщил продюсер певца Алпамыс Шаримов, передает МИА " Казинформ ".





В своих комментариях поклонники казахстанского исполнителя отмечают, что аудитория испытала шок от восхищения голосом певца.





На сцене также выступили Валерий Меладзе, Татьяна Буланова, Глеб Матвейчук, Сосо Павлиашвили, Егор Крид и другие известные певцы.









Напомним, два года назад Димаш Кудайберген победил на XXIV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Славянский базар-2015». А с его участием в китайском международном конкурсе «I Am a Singer» Димаш обрел популярность в Китае и других странах. Димаш прошел 10 отборочных туров конкурса «Singer-2017» и первым, в общем зачете, прошел в финал. В финале он уступил китаянке Лин Илян и занял второе место.



