Димаш Кудайберген выступил на закрытии «Славянского базара» в Витебске
18 июля 2017, 16:08
В своих комментариях поклонники казахстанского исполнителя отмечают, что аудитория испытала шок от восхищения голосом певца.
Димаш Кудайберген выступил на закрытии конкурса «Славянский базар» в белорусском городе Витебске. Об этом сообщил продюсер певца Алпамыс Шаримов, передает МИА "Казинформ".
В своих комментариях поклонники казахстанского исполнителя отмечают, что аудитория испытала шок от восхищения голосом певца.
На сцене также выступили Валерий Меладзе, Татьяна Буланова, Глеб Матвейчук, Сосо Павлиашвили, Егор Крид и другие известные певцы.
Напомним, два года назад Димаш Кудайберген победил на XXIV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Славянский базар-2015». А с его участием в китайском международном конкурсе «I Am a Singer» Димаш обрел популярность в Китае и других странах. Димаш прошел 10 отборочных туров конкурса «Singer-2017» и первым, в общем зачете, прошел в финал. В финале он уступил китаянке Лин Илян и занял второе место.
Фото: Informburo.kz
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