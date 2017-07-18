15 самых популярных имен в Казахстане

Комитет по статистике РК опубликовал 15 самых популярных имен в текущем году. Согласно озвученным данным, чаще всего в 2017 году девочек называли именем Айзере, а мальчиков Алихан , передает корреспондент МИА « , передает корреспондент МИА « Казинформ ».





В целом же тройку лидеров имен возглавили Айзере, Айару и Раяна. Их в этом списке 2262, 2059 и 1918 соответственно. Среди мальчиков, на протяжении четырех месяцев лидерами были Алихан, Айсултан и Нурислам, которых 1547, 1400 и 1110 соответственно.





Однако в мае около 500 мальчиков родители решили назвать именем Рамазан. Очевидно, что новоиспеченные мамы и папы приняли такое решение, так как в этот период мусульмане вступают в пост священного месяца Рамазан.





Что касается самых редких имен в этой группе, то каждый месяц они были разными. В январе меньше всего девочек называли именами Іңкәр (124), Диана (102), Аяла (119), Адина (124) и Аиша (125), мальчиков же Ислам (107), Дамир (189), Артем (103) и Дінмұхаммед (124).





Стоит отметить, согласно данным органа ЗАГС, в 2017 году, за период январь-май в Казахстане зарегистрировано рождение 155,4 тыс. младенцев. Это на 6,3 % меньше, чем в 2016 году.





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