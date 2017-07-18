Заместитель главы МБВ: если хотите пойти на ЭКСПО-2017, то приходите прямо сейчас
18 июля 2017, 16:19
Организаторы и Правительство РК приложили максимальные усилия для создания посетителям комфортных условий на выставке.
В интервью одному из отечественных телеканалов заместитель генерального секретаря Международного бюро выставок (фр. Bureau International des Expositions, BIE) Димитрий Керкентзес посоветовал всем желающим посетить ЭКСПО «прямо сейчас», передает корреспондент Zakon.kz.
«У меня есть совет, если хотите пойти на выставку, то приходите прямо сейчас. Это идеальная возможность: чудесная погода и люди, которые хотят узнать что-то новое. Здесь все идеально работает», - указал Д. Керкентзес.
«Организаторы, Правительство Казахстана, приложили огромные усилия, чтобы любой желающий мог на ЭКСПО находиться в комфортных условиях, чтобы каждый посетитель увидел мир и то, что мир предлагает», - пояснил он.
Спикер напомнил, что 11 июля был зарегистрирован миллионный посетитель ЭКСПО и это является ярким примером посещаемости выставки. Данный факт был зафиксирован в BIE, которая ведет подсчет посетителей совместно с казахстанскими организаторами ЭКСПО.
«Казахстанцы со всей страны, а также иностранные туристы со всего мира приезжают в Астану, чтобы прийти сюда. Я видел людей из Европы и Азии. Я убежден, что в будущем все больше и больше людей посетят выставку», - пояснил замглавы бюро.
В заключение иностранный гость поделился личными ощущениями от ЭКСПО в Астане. Главное преимущество, на его взгляд, состоит в том, что гостям выставки не нужно проходить большие расстояния, чтобы дойти до следующей экспозиции.
«Посетители, действительно, могут получить удовольствие от того, что предлагает ЭКСПО. Я большой фанат архитектуры нынешней выставки ЭКСПО. Некоторые предыдущие экспозиции бывали утомительными: длинные проходы или надо было подниматься, поворачивать влево-вправо, чтобы попасть в нужное место. На этой выставке найдено невероятное архитектурное решение - полукруг, вдоль которого расположены павильоны стран. Чтобы добраться от одного конца полукруга до другого потребуется всего 3-4 минуты», - заключил Д. Керкентзес.
Ксения Давыдова, Астана
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869167-b1391b389243d9d7e91e0e20337cbe97
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...