Заместитель главы МБВ: если хотите пойти на ЭКСПО-2017, то приходите прямо сейчас

В интервью одному из отечественных телеканалов заместитель генерального секретаря Международного бюро выставок (фр. Bureau International des Expositions, BIE) Димитрий Керкентзес посоветовал всем желающим посетить ЭКСПО «прямо сейчас» , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz.





«У меня есть совет, если хотите пойти на выставку, то приходите прямо сейчас. Это идеальная возможность: чудесная погода и люди, которые хотят узнать что-то новое. Здесь все идеально работает», - указал Д. Керкентзес.





«Организаторы, Правительство Казахстана, приложили огромные усилия, чтобы любой желающий мог на ЭКСПО находиться в комфортных условиях, чтобы каждый посетитель увидел мир и то, что мир предлагает», - пояснил он.









Спикер напомнил, что 11 июля был зарегистрирован миллионный посетитель ЭКСПО и это является ярким примером посещаемости выставки. Данный факт был зафиксирован в BIE, которая ведет подсчет посетителей совместно с казахстанскими организаторами ЭКСПО.





«Казахстанцы со всей страны, а также иностранные туристы со всего мира приезжают в Астану, чтобы прийти сюда. Я видел людей из Европы и Азии. Я убежден, что в будущем все больше и больше людей посетят выставку», - пояснил замглавы бюро.





В заключение иностранный гость поделился личными ощущениями от ЭКСПО в Астане. Главное преимущество, на его взгляд, состоит в том, что гостям выставки не нужно проходить большие расстояния, чтобы дойти до следующей экспозиции.





«Посетители, действительно, могут получить удовольствие от того, что предлагает ЭКСПО. Я большой фанат архитектуры нынешней выставки ЭКСПО. Некоторые предыдущие экспозиции бывали утомительными: длинные проходы или надо было подниматься, поворачивать влево-вправо, чтобы попасть в нужное место. На этой выставке найдено невероятное архитектурное решение - полукруг, вдоль которого расположены павильоны стран. Чтобы добраться от одного конца полукруга до другого потребуется всего 3-4 минуты», - заключил Д. Керкентзес.



