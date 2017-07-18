Бывшего начальника алматинского СИЗО судят в Алматы
18 июля 2017, 16:21
Его обвиняют в халатности.
Экс-начальника СИЗО Алматы Ермека Омарбекова судят за бездействие в отношении своих подчиненных, совершавших преступления в стенах заведения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Дело Ермека Омарбекова связано с осужденной Натальей Слекишиной, родившей дочь после группового изнасилования сотрудниками колонии. В 2015 году за изнасилование был осуждён надзиратель Руслан Хакимов, хотя, Слекишина утверждала, что другие надзиратели также принимали участие.
«18 июля в зале суда адвокат Омарбекова объявил отвод судье Айсаре Жылкыбаевой. Адвокат мотивировала это тем, что эта же судья рассматривала дело Хакимова и может быть предвзятой. Суд удалился в совещательную комнату для решения вопроса об отводе судьи»,- подтвердили информацию в Турксибском районном суде.
Напомним, 32-летняя Наталья Слекишина обвинила четырех сотрудников исправительного учреждения ЛА 155/18 (г. Алматы) в групповом изнасиловании. Это произошло в августе 2015 года. Слекишина после изнасилования родила ребенка – девочку, которую назвала Назирой. Экспертиза подтвердила отцовствоодного из надзирателей колонии ЛА 155/18 - Руслана Хакимова. Он попал на скамью подсудимых и был осужден на 9 лет. Еще трое сотрудников колонии ушли от ответственности.
В начале февраля этого года суд удовлетворил прошение Слекишиной и дал временную отсрочку, чтобы женщина могла воспитывать грудную дочь. У Слекишиной есть пять лет свободы, потом, по закону, она должна снова вернуться в СИЗО, отбывать наказание.
Фото: informburo.kz
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