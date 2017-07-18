Назначен новый заместитель акима Алматы

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан заместителем акима Алматы назначен Мурат Дарибаев. Ранее занимавший должность заместителя главы города Румиль Тауфиков переходит на другую работу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Аким Алматы Бауыржан Байбек высоко оценил проведенную Румилем Тауфиковым работу и пожелал успехов на новой должности, о которой будет сообщено позднее. Стоит отметить, что Румиль Тауфиков активно проводил работу по организации транспортной реформы в городе, курируя управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, занимался вопросами труда и миграции, снизив общую задолженность по заработной плате в городе более чем на 1 млрд. тенге. Совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям вел работу в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по осушению моренных озер, вел работу в сфере обеспечения занятости населения и реализации социальных программ, занимался организацией внедрения системы обязательного социального медицинского страхования, курируя работу управления здравоохранения и др.

В свою очередь новым заместителем акима Алматы стал Мурат Дарибаев, ранее занимавший должность председателя правления АО «НК «СПК «Алматы».

Новый заместитель главы города по специальности инженер-строитель, экономист, окончил Алматинский автодорожный институт и Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова.

В разные годы работал заместителем акима Костанайской области, государственным инспектором Администрации Президента РК, председателем Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК, заместителем заведующего отделом социально-экономического анализа Администрации Президента РК, первым заместителем директора РГП «Государственная авиакомпания «Беркут», главным инспектором Секретариата Совета Безопасности Администрации Президента РК, руководителем аппарата, директором департамента развития предпринимательства Министерства индустрии и торговли РК, директором департамента по регулированию транспортного и телекоммуникационного секторов Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции РК, заместителем председателя Комитета по поддержке малого бизнеса Министерства индустрии и торговли РК, заведующим сектором отдела социально-экономического анализа Администрации Президента РК и др.

Стоит отметить, что под руководством Мурата Дарибаева впервые за последние годы деятельности АО «НК «СПК «Алматы» получена прибыль, которая составила 3,4 млрд. тенге по итогам 2016 года. За последний год уплачено налогов на сумму 423,8 млн тенге, тогда как за 2015 год сумма налогов составила всего 41,7 млн. тенге. По предварительным результатам финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2017 года СПК также получена прибыль в размере 611,4 млн. тенге, которая достигнута благодаря эффективному управлению имеющимися активами, а также оптимизации расходов.

За последние 2 года в СПК активизирована работа по реализации инвестиционных проектов в таких сферах как экология (перевод автотранспорта на газ), обеспечение безопасности дорожного движения (камеры), благоустройство и другие.