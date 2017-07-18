Коммунальные службы столицы устраняют последствия ливня

По сообщению ТОО «Астана Тазалык», по району «Алматы» в дневную смену задействовано 37 единиц Ас машин и 2 мотопомпы. В частности, спецтехника работает в частном секторе.

На территории района «Сарыарка» для откачки дождевых вод задействовано 16 единиц Ас машин. Работы ведутся в двухсменном режиме. Дополнительно в жилом массиве Ондирис ежедневно ведётся откачка грунтовых вод на естественном накопителе.





По району «Есиль» в борьбе с последствиями ливня задействованы 38 Ас машин.





Работы по откачке вод и профилактике подтопления ведутся бесперебойно. Власти города рекомендуют жителям и гостям столицы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться в службу «109».