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Коммунальные службы столицы устраняют последствия ливня

18 июля 2017, 16:27

Власти города рекомендуют жителям и гостям столицы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться в службу «109».

Коммунальные службы города оперативно устраняют последствия обильных осадков в разрезе трех районов столицы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт города.

По сообщению ТОО «Астана Тазалык», по району «Алматы» в дневную смену задействовано 37 единиц Ас машин и 2 мотопомпы. В частности, спецтехника работает в частном секторе.



На территории района «Сарыарка» для откачки дождевых вод задействовано 16 единиц Ас машин. Работы ведутся в двухсменном режиме. Дополнительно в жилом массиве Ондирис ежедневно ведётся откачка грунтовых вод на естественном накопителе.

По району «Есиль» в борьбе с последствиями ливня задействованы 38 Ас машин.

Работы по откачке вод и профилактике подтопления ведутся бесперебойно. Власти города рекомендуют жителям и гостям столицы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться в службу «109».

По сообщению «Казгидрометцентра», в ближайщие три дня в Астане ожидаются дожди и грозы, Так, 19 июля синоптиками прогнозируется переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с, днем порывы ветра дойдут до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем воздух прогреется до +22+24°С. Аналогичная погода сохранится в Астане 20 и 21 июля.

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