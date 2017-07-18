В рамках EXPO-2017 Caspian University провел Международный Форум «Устойчивое развитие и нотариат»

13 июля в Астане Caspian University провел Международный Форум «Устойчивое развитие и нотариат» в рамках EXPO-2017. Мероприятие прошло в Павильоне Французской республики. В церемонии официального открытия Форума приняли участие Посол Франции в Казахстане Франсис Этьен, Генеральный комиссар Национального Павильона Франции Паскаль Лоро, Президент Верховного нотариального совета Франции Дидье Куафар.

Выбранная тема, как отметили на Форуме, показывает прогрессивность мышления казахстанцев. Устойчивое развитие — это процесс экономических и социальных изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Во многом речь идет об обеспечении качества жизни людей. Этим путем прошли развитые страны Европы и Америки.

Казахстан, организовавший у себя в столице выставку EXPO-2017, показывает стремление стать государством, безопасным для своих граждан и экологии и эффективным в развитии новых технологий и использовании природных ресурсов.