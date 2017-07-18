Власти Саудовской Аравии занялись расследованием поведения "девушки в короткой юбке"
18 июля 2017, 16:31
Модель в короткой юбке вызвала раскол среди мусульман.
Молодая женщина прошлась по улицам деревушки в Саудовской Аравии – в той части страны, где особенно чтут традиции и добродетель – и выложила видео в Сеть. Местных жителей возмутила ее короткая юбка, сообщает Дни.ru
Власти Саудовской Аравии занялись расследованием поведения модели, опубликовавшей в Сети видео прогулки по консервативному району страны Ушайкиру. Здесь принято, чтобы женщины носили одежду, полностью скрывающую тело, и покрывали голову платком.
Хулуд в считаные часы расколола мусульманское государство надвое. Одни пользователи поддержали смелую девушку, а другие призвали арестовать ее за нарушение местных обычаев. В районе, где гуляла красотка, в конце XVIII века родился Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб, основатель ваххабизма – строгой формы суннитского ислама.
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