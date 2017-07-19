В Астане торжественно открыли международный турнир «Кубок Президента 2017»

На центральном корте Национального теннисного центра города Астаны 18 июля состоялось торжественное открытие международного турнира «Кубок Президента 2017».





В торжественной церемонии приняли участие председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Ильсияр Канагатов, вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев, исполнительный директор Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский, первый заместитель председателя правления АО «ForteBank» Гурам Андроникашвили, директор Национального теннисного центра Ельжанов Куандык, главные судьи ATP Андрей Корнилов и ITF Массимо Моррелли.





«Рад приветствовать вас на открытии международного турнира «Кубок Президента 2017». Хочу выразить благодарность Федерации тенниса Казахстана за проведение таких крупных международных турниров, что очень важно в развитии спорта в Республике Казахстан. Теннис стал уже массовым видом спорта. Наши дети показывают хорошие результаты, благодаря тому, что Федерация создает все условия для развития данного вида спорта. Желаю всем участникам удачи», - сказал Ильсияр Канагатов.













После окончания церемонии открытия турнира прошла пресс-конференция с участием вице-президента ФТК Диаса Доскараева и членов национальной сборной Казахстана Михаила Кукушкина и Камилы Керимбаевой.









«Данный турнир становится все более популярным. В этом году в турнире участвуют около двухсот ведущих теннисистов со всего мира. Среди них - члены национальной сборной Казахстана Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Дмитрий Попко, Камила Керимбаева. По итогам данного турнира у теннисистов есть возможность улучшить свой рейтинг, таким образом, мужчины получают 110 очков, а женщины - 150», - отметил Диас Доскараев.





XIX Международный турнир по большому теннису серии ATP Challenger и ITF Women’s «Кубок Президента 2017» с общим призовым фондом $225 000 проходит c17 по 23 июля 2017 года в Астане в рамках международной специализированной выставки EXPO-2017. В турнире участвуют около 200 теннисистов из более чем 30 стран мира, среди которых - спортсмены из ТОП-100 мирового рейтинга.



