Холдинг BuyTime дает возможность каждому заработать на мировой рекламе

Команда BuyTime создала уникальный продукт - медиа-портфель, который являет собою частицу эфирного или рекламного времени. Благодаря ему отныне каждый имеет возможность заработать на мировой рекламе. Об этом на пресс-конференции в Алматы сообщил президент холдинга BuyTime Incorporated LLP Дмитрий Лютов , передает , передает Zakon.kz





По словам спикера, на данный момент BuyTime является байером, своего рода спекулянтом по продаже эфирного и рекламного времени.





«75% наших активов активизированы на рекламе, на телевидении, на крупных каналах всего мира. Мы покупаем оптом рекламное время на всех мировых телеканалах, и потом в розницу распродаем через наших партнеров. В прошлом году мы решили открыть нашу деятельность простым людям. Этим самым мы произвели революцию на рынке медиа. С сегодняшнего момента каждый сможет, к примеру, с 20 долларами выйти на медиарынок получив свою частичку рекламного времени, и в результате получать прибыль», - говорит президент холдинга Дмитрий Лютов.





Он отметил, что медиа - это основные каналы вещания и донесения информации до публики.









«Основа медиа - это Интернет и телевидение. Это самые востребованные информационные каналы, которые привлекают миллиардные капиталы ежесекундно, ежедневно, ежегодно. Могу сказать с уверенностью, что медиарынок сам по себе неисчерпаемый. Невзирая на катаклизмы, кризисы и политические ситуации, потребность донесения информации всегда будет актуальна. Ежегодно оборот медиарынка развивался и увеличивался с геометрической прогрессией», - сказал Дмитрий Лютов.





По словам президента BuyTime, телевидение - это самая богатая отрасль рекламы. За счет массы аудитории, которая охватывает мировые каналы, стоимость секунды рекламного времени равна тому, что купить ее просто так невозможно. По сути, только ведущие и влиятельные игроки медиарынка имеют возможность оптовой закупки телевизионного времени.



