Холдинг BuyTime дает возможность каждому заработать на мировой рекламе
18 июля 2017, 16:43
Медиа - это основные каналы вещания и донесения информации до публики.
Команда BuyTime создала уникальный продукт - медиа-портфель, который являет собою частицу эфирного или рекламного времени. Благодаря ему отныне каждый имеет возможность заработать на мировой рекламе. Об этом на пресс-конференции в Алматы сообщил президент холдинга BuyTime Incorporated LLP Дмитрий Лютов, передает Zakon.kz.
По словам спикера, на данный момент BuyTime является байером, своего рода спекулянтом по продаже эфирного и рекламного времени.
«75% наших активов активизированы на рекламе, на телевидении, на крупных каналах всего мира. Мы покупаем оптом рекламное время на всех мировых телеканалах, и потом в розницу распродаем через наших партнеров. В прошлом году мы решили открыть нашу деятельность простым людям. Этим самым мы произвели революцию на рынке медиа. С сегодняшнего момента каждый сможет, к примеру, с 20 долларами выйти на медиарынок получив свою частичку рекламного времени, и в результате получать прибыль», - говорит президент холдинга Дмитрий Лютов.
Он отметил, что медиа - это основные каналы вещания и донесения информации до публики.
«Основа медиа - это Интернет и телевидение. Это самые востребованные информационные каналы, которые привлекают миллиардные капиталы ежесекундно, ежедневно, ежегодно. Могу сказать с уверенностью, что медиарынок сам по себе неисчерпаемый. Невзирая на катаклизмы, кризисы и политические ситуации, потребность донесения информации всегда будет актуальна. Ежегодно оборот медиарынка развивался и увеличивался с геометрической прогрессией», - сказал Дмитрий Лютов.
По словам президента BuyTime, телевидение - это самая богатая отрасль рекламы. За счет массы аудитории, которая охватывает мировые каналы, стоимость секунды рекламного времени равна тому, что купить ее просто так невозможно. По сути, только ведущие и влиятельные игроки медиарынка имеют возможность оптовой закупки телевизионного времени.
«По подсчетам наших экспертов, одна секунда мирового рекламного рынка составляет 23 784 долларов, а прогнозируемый оборот медиарынка на 2017 год составляет 1 трлн. долларов. Мы намерены занять одну из лидирующих позиций на рынке рекламы. Для того чтобы достигать поставленных целей, мы расписали стратегию работы BuyTime до 2025 года. Только за первый год наш заработок составит 1 300 000 000 долларов. Мы уже закупили свою часть эфирного времени на сумму 75 000 000 долларов», - проинформировал Дмитрий Лютов.
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