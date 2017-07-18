«От правильного выбора турагента зависит не только ваше удовольствие на отдыхе, но и ваша безопасность».

Как не попасть в неудобные ситуации во время отдыха за границей, рассказали в Комитете индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК , сообщает МИА « , сообщает МИА « Казинформ ».





«В последнее время участились случаи, когда по вине недобросовестных туроператоров казахстанские туристы остались в зарубежных странах без проплаченного места размещения. Как вы знаете, в соответствии с Законом РК «О туристской деятельности в Республике Казахстан» все участники рынка обязаны осуществлять деятельность в рамках системы гарантирования прав казахстанцев в сфере выездного туризма. В октябре 2016 года были утверждены правила функционирования системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма, введена система гарантирования прав граждан и определен администратор системы - специальная структура, единственная функция которой - защита граждан, выехавших за границу», - рассказала председатель комитета Манюра Мурзамадиева.





Администратором системы гарантирования является корпоративный фонд «Туристік Қамқор». Цель этого фонда - оказание экстренной помощи по вывозу казахстанских туристов из страны временного пребывания в случаях, если туроператор не исполнил своих обязательств. Турист в случае обращения к администратору системы имеет право на получение экстренной помощи за счет средств специального счета.





«В этой связи Министерство культуры и спорта РК особо обращает внимание граждан Казахстана на необходимость уточнения в туристской компании при покупке турпродукта информации о наличии договора, заключенного между туроператором, сформировавшем турпродукт, и корпоративным фондом «Туристік Қамқор», - пояснила глава комитета.





При этом туристы, выезжающие за границу самостоятельно, отвечают за благополучие своего отпуска сами. По словам директора фонда «Туристік Қамқор» Асылхана Есилова, к такому непростому делу, как выбор туристской компании и заключение договора с ним, необходимо относиться со всей ответственностью.





«От правильного выбора турагента зависит не только ваше удовольствие на отдыхе, но и ваша безопасность. К оформлению договора на туристское обслуживание также следует отнестись со всем вниманием. Ваше дальнейшее путешествие будет зависеть от того, насколько подробно и качественно вы ознакомились с договором на туристское обслуживание с фирмой», - отметил он.





По словам Есилова, название компании в шапке договора и на печати должны соответствовать друг другу. Турагентство должно составить договор максимально понятно и доступно. Необходимо проверить правильность всех дат и денежных выплат, всех ваших будущих местонахождений и количество дней отдыха. С особым вниманием нужно отнестись к указанным в договоре штрафным санкциям и к форме оплаты услуги. Нужно не стесняться задавать дополнительные вопросы.





Асылхан Есилов обратил особое внимание на необходимость получения туристом ТУРКОДа. Он выдается до момента пересечения границы и указывается на ваучере (путевке). Всем туристам при покупке любого тура необходимо требовать и проверять ТУРКОД - www.fondkamkor.kz.





«ТУРКОД является гарантией возвращения в страну при невозможности выполнения туроператором своих обязательств. При возникновении ситуации с невозможностью вашего обратного вылета вследствие невыполнения туроператором своих обязательств при наличии ТУРКОДа администратор системы гарантирования обеспечит ваш возврат домой», - заверил он.





Как отметил Асылхан Есилов, 62 казахстанских туроператора зарегистрированы в системе гарантирования прав казахстанцев в сфере выездного туризма. В целом, в Казахстане было выдано более 1,5 тыс. лицензий на туристическую деятельность, из которых работает около 500.





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