ЭКСПО в Астане обречено на успех - зам генсека МБВ

Заместитель генерального секретаря Международного бюро выставок (фр. Bureau International des Expositions, BIE) Димитрий Керкентзес считает, что по итогам проведения ЭКСПО-2017 в Астане выставку можно будет по праву назвать успешной, передает корреспондент Zakon.kz.

В интервью одному из отечественных телеканалов Д. Керкентзес заявил о своей уверенности в успешности ЭКСПО в Астане. Он отметил, что «пройдя треть пути» рано делать какие-то выводы, но, судя по промежуточным результатам и тем усилиям, которые организаторы и Правительство РК приложили, чтобы выставка состоялась - итоги будут блестящими.

«Мое мнение, как представителя Международного бюро выставок, все, что было сделано для выставки Правительством Казахстана, организаторами - это просто блестящий успех. Каждый постарался донести до посетителей главную идею - на что может рассчитывать человечество, когда речь заходит об энергии будущего», - сказал он.

Вместе с тем, Д. Керкентзес подчеркнул, что особенностью нынешнего ЭКСПО является высокая вовлеченность стран-участниц в выставку, что отличает ее от других, проводимых ранее. Он напомнил, что на ЭКСПО в Астане представлены павильоны 115 стран. Замглавы бюро добавил, что здесь каждый желающий может узнать обо всем, что предлагается в области возобновляемых источников энергии, познакомиться с накопленными в этой сфере знаниями, собранными в одном месте.

«Посетители не должны забывать о том, что происходит за кулисами этой выставки: тематические форумы, научные мероприятия. Поэтому нынешнее ЭКСПО - это эффективный способ объединить весь мир для решения проблемы на одной площадке», - пояснил Д. Керкентзес.

Кроме того, спикер указал, что тема выставки раскрыта павильонами в достаточной мере. Особенно он выделил национальный павильон Казахстана.

«Мы все должны думать о том, чтобы наше будущее было устойчивым. Необходимо работать с энергией солнца, ветра, воды - со всеми источниками «зеленой» энергии. Казахстан воспользовался этой возможностью, чтобы показать свои достижения. Но устойчивое развитие - это не только «зеленая» энергия, это еще и поиск эффективных, экологически чистых способов использования полезных ископаемых. Хотим мы этого или нет, но мир не перейдет сразу на солнечные панели или ветряные мельницы. Мы по-прежнему будем жечь уголь и нефть», - заметил представитель международной организации.

В то же время он подчеркнул, что ему понравилось то, что в казахстанском национальном павильоне представлена двухслойная презентация. Первая - это разработки и технологии в области использования «зеленых» возобновляемых источников энергии. Вторая - возможность использования ископаемых источников: угля и нефти, при этом, не оказывая негативного влияния на окружающую среду.

«Это такое заявление. Пока мы еще на этапе перехода к «зеленой» энергетике, мы должны уметь использовать минеральные ресурсы, не навредив планете», - заключил Д. Керкентзес.

Ксения Давыдова