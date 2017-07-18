В ВКО синоптики объявили штормовое предупреждение
18 июля 2017, 16:52
Местами по области ожидается гроза, возможен град.
В Восточно-Казахстанской области синоптики объявили штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на отдел по чрезвычайным ситуациям Уланского района региона.
По данным метеорологов, 19 июля ожидается местами усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. Местами гроза, возможен град.
Фото: ntv.ru
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