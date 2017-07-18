В Мосуле задержаны россиянки-джихадистки
18 июля 2017, 17:10
При себе у женщин были огнестрельное оружие и пояса смертников, предназначенные для нападения на правительственные войска.
Во время зачистки Мосула от боевиков террористической организации "Исламское государство" задержаны 20 джихадисток из нескольких стран, в том числе и России. Об этом сообщает Yтро.ru со ссылкой на Die Welt.
Задержанными оказались гражданки России, Ливии, Турции, Сирии и Канады, которые прятались в подземном туннеле. При себе у женщин были огнестрельное оружие и пояса смертников, предназначенные для нападения на правительственные войска.
Среди джихадисток также нашли 16-летнюю школьницу из Саксонии. В настоящее время прокуратура Саксонии проверяет, является ли задержанная школьница жительницей города Пульсница (около немецкого Дрездена). Юная немка сбежала из родного города в 2016 году.
Фото: n-z.tv
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869181-e807f8378d3f6dd5ee2e678de2e7bdfd
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...