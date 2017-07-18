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В Мосуле задержаны россиянки-джихадистки

18 июля 2017, 17:10

При себе у женщин были огнестрельное оружие и пояса смертников, предназначенные для нападения на правительственные войска.

Во время зачистки Мосула от боевиков террористической организации "Исламское государство" задержаны 20 джихадисток из нескольких стран, в том числе и России. Об этом сообщает Yтро.ru со ссылкой на Die Welt.

Задержанными оказались гражданки России, Ливии, Турции, Сирии и Канады, которые прятались в подземном туннеле. При себе у женщин были огнестрельное оружие и пояса смертников, предназначенные для нападения на правительственные войска.

Среди джихадисток также нашли 16-летнюю школьницу из Саксонии. В настоящее время прокуратура Саксонии проверяет, является ли задержанная школьница жительницей города Пульсница (около немецкого Дрездена). Юная немка сбежала из родного города в 2016 году.

Фото: n-z.tv

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