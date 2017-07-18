Доклад и.о. Министра финансов РК Шолпанкулова Б.Ш. на заседании Правительства РК

по вопросу «Об итогах исполнения государственного бюджета за 6 месяцев 2017 года»

(г. Астана, 18 июля 2017 года)

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Уважаемые члены Правительства!

В отчетном периоде на всех уровнях бюджетов обеспечен прирост доходов: госбюджет на 11%, республиканский - 8% и местные - 17%.

Расходы выросли на полтриллиона в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и их объем, превысил на 200 млрд.тенге размер годового бюджета 2010 года.

В финансировании дефицита республиканского бюджета акцент сделан на внутренние ресурсы для поддержки фондового рынка.

Для восстановления стимулирующей роли денежно-кредитной политики приняты меры по оздоровлению банковского сектора.

В контрольной работе преобладали превентивные меры. В 5 раз увеличен охват аудиторскими проверками бюджетных средств.

Таковы основные характеристики исполнения бюджета.

Теперь подробнее поблочно.

ПО ДОХОДНОЙ ЧАСТИ

Доходы государственного бюджета (без трансфертов) составили 3 407,2 млрд.тенге или 106,8% к плану. По республиканскому бюджету исполнение доходов составило - 103,8%, по местным бюджетам - 114,3%.

В доходах республиканского бюджета доля налогов составила 96%. Их размер вырос на 14% в сравнении с прошлым годом или на 283 млрд.тенге.

Такой прирост произошел по КПН на 54 млрд.тенге, НДС на импорт - 76 млрд.тенге, НДПИ - 77 млрд.тенге, экспортной таможенной пошлине - 92 млрд.тенге.

На рост и перевыполнение налоговых поступлений повлияли следующие факторы.

Во-первых, увеличение сумм авансовых платежей и уплаченных сумм КПН по декларациям. Основная сумма приходится на отрасль «горнодобывающая промышленность и разработка карьеров» (на 45,9 млрд.тенге) за счет роста цен на металлы в среднем на 20,8% (крупные суммы увеличения АП: ТОО «Казцинк» на 14 млрд.тенге АО «ТК Казхром» на 13 млрд.тенге и ТОО «Altyntau Kokshetau» на 5,2 млрд.тенге и другие) и на отрасль «финансовая и страховая деятельность» (на 27 млрд.тенге) в связи с получением дохода по курсовой разнице и переоценки валютных активов (крупные суммы увеличения АО: «Народный сберегательный банк» - 11,3 млрд.тенге, «Казкоммерцбанк» - 10,2 млрд.тенге и другие);

Во-вторых, рост оборотов по реализации на 5% или на 623 млрд.тенге (Справочно: за 1 квартал 2017 года сумма оборота составила 13 053,5 млрд.тенге, тогда как в 1 квартале 2016 года - 12 430,5 млрд.тенге);

В-третьих, рост объема импорта на 13,1%. Он в основном сложился по следующим товарным группам «Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы)» (вырос на 20,5% или 240,1 млн.долл.США) и «Топливно-энергетические товары» (вырос на 51,1% или 197,2 млн.долл.США);

Наша задача - не только обеспечение полноты поступлений налогов, но и своевременное выполнение своих обязательств перед бизнесом. И в отчетном периоде мы вернули экспортерам сумму НДС на ТВП на 72 млрд.тенге больше, чем год назад (1 полугодие 2017 года - 294 млрд.тенге, 1 полугодие 2016 года - 222 млрд.тенге).

Местные доходы перевыполнены на 14,3%, или на 132 млрд.тенге. По сравнению с аналогичным периодом истекшего года рост составил 155 млрд.тенге. Это обеспечено за счет налогов и неналоговых поступлений.

По основным местным налогам: индивидуальный подоходный налог, социальный налог, налоги на собственность и по внутренним налогам плановые назначения перевыполнены и наблюдается рост.

ПО РАСХОДНОЙ ЧАСТИ

Расходы республиканского бюджета исполнены на 99,2% в сумме 4 406,3 млрд.тенге.

Сэкономлено 4,9 млрд.тенге. Неосвоено - 30 млрд.тенге, или 0,7 % от общего объема произведенных расходов.

Все еще наблюдаются факты невыполнения договорных обязательств поставщиками; несостоявшиеся конкурсы и их длительное проведение, перенос сроков проведения мероприятий.

Справочно: Наибольшее неосвоение допущено:

- МКИ - 7,2 млрд.тенге, которая сложилась по расходам, направленных на проведение социально значимых и культурных мероприятий, производству национальных фильмов, обеспечению сохранности историко-культурного наследия, воссоздании, сооружении памятников историко-культурного наследия, капитальным расходам организаций образования, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства в связи с несвоевременным предоставлением актов выполненных работ;

- МФ - 7,1 млрд.тенге, по расходам, направленных на обеспечение функционирования информационных систем и информационно-технического обеспечения государственного органа из-за несвоевременного проведения конкурсных процедур; по оперативно-розыскной деятельности (особые затраты), по коммунальным расходам, ГСМ и прочим запасам не представлены счета -фактуры на оплату;

- МСХ - 4,1 млрд.тенге, по поддержке страхования в растениеводстве из-за несвоевременного принятия постановления об определении агента для управления бюджетными средствами для поддержки обязательного страхования в растениеводстве, по защите и карантину растений в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами; строительству и реконструкции систем водоснабжения, гидротехнических сооружений с длительным проведением конкурсных процедур; программно-целевому финансированию научных исследований и мероприятий в растениеводстве в связи с несвоевременным предоставлением актов выполненных работ;

- ГП - 2,7 млрд.тенге - по обеспечению функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа, представлению и защите интересов государства, капитальным расходам органов прокуратуры;

- МЭ - 2,2 млрд.тенге - по очистке и санации водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) Щучинско-Боровской курортной зоны по причине несвоевременного представления актов выполненных работ.

Поэтому администраторам бюджетных программ и местным исполнительным органам необходимо не затягивать проведение конкурсов, заключение договоров и их своевременное исполнение. При этом, не нарушая бюджетное законодательство.

Нами продолжается проведение онлайн-мониторинга освоения бюджетных средств. Благодаря этим мерам на 500 млрд.тенге больше заключены договора по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем, 64 республиканских бюджетных программам находятся в зоне риска «возможного неосвоения». По ним еще не заключены договора на сумму 119 млрд.тенге.

Из них, 19 млрд.тенге - это не распределенные средства по совместным проектам, осуществляемых с международными финансовыми организациями. Это показывает нежелание госорганов работать с международными организациями. Конечно, легче запросить напрямую деньги из бюджета.

Из-за незаинтересованности госорганов в 2015-2016 годах по данной программе были не использованы 60 млрд.тенге. И мы их вернули в Нацфонд.

В этой связи Министерству нацэкономики необходимо до 15 августа т.г. обеспечить распределение средств по данной программе.

Расходы местных бюджетов исполнены на 98,6%.

Как и прежде сохраняется устойчивая кассовая наличность на счетах местных бюджетов. Ее размер составил 367 млрд.тенге, увеличившись с началом года в 2,7 раза (135 млрд.тенге).

Целевые трансферты, выделенные регионам в сумме 474,1 млрд.тенге, освоены на 96,5% (457,6 млрд.тенге). Неосвоено 15,5 млрд.тенге. Это меньше на 5,5 млрд.тенге уровня аналогичного периода прошлого года (в 2016 году - 21 млрд.тенге).

Наибольшее неосвоение сложилось по: г.Астане - 6,3 млрд.тенге, г.Алматы - 3,6 млрд.тенге, Кызылординской области - 1,7 млрд.тенге и по 1,1 млрд.тенге по Акмолинской и Жамбылской областях.

Основная причина неосвоения - это отставание от графика работ, позднее заключение договоров.

На местном уровне также наблюдается риски возможного неосвоения. К примеру, по программе «Нұрлы Жер» не освоено 4,5 млрд.тенге. Основная сумма приходится по г. Астана - 2,6 млрд.тенге.

Справочно: 1 784,9 млн.тенге по строительству сетей и коммуникаций планировочного района Мынжылдык в связи с не заключением договора; 366,5 млн.тенге по строительству инженерных сетей к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка (3 очередь). Инженерные сети и дороги в связи с корректировкой технико-экономических обоснований, финансово-экономических обоснований, проектно-сметной документации.

Кроме того, министерствам национальной экономики, по инвестициям и развитию необходимо распределить регионам целевые трансферты в сумме 2 млрд.тенге на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (0,9 млрд.тенге), на развитие индустриальной инфраструктуры (1,1 млрд.тенге).

НҰРЛЫ ЖОЛ

По бюджетной части Госпрограммы «Нұрлы жол» средства, выделенные на инфраструктурные проекты, ЖКХ, жилищное строительство, образовательную инфраструктуру и на проекты с международными финансовыми организациями освоены на 100% или на сумму 102,4 млрд.тенге.

Регионам выделено средств на сумму 59,7 млрд.тенге. Ими освоено 59,3 млрд.тенге, или 99,2%. Тремя областями: Мангистауская, Акмолинская и Жамбылская не освоено 458 млн.тенге.

Справочно: 189,3 млн.тенге в Мангистауской области по строительству средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в сельском округе Баскудык Мунайлинского района по причине длительного проведения конкурсных процедур; 150,0 млн.тенге в Акмолинской области по строительству профильной школы на 800 учащихся с интернатом на 135 мест в городе Щучинске, Бурабайского района в связи с судебными разбирательствами и 116,3 млн.тенге - в Жамбылской области по расходам на строительство школ в связи с приостановлением расходов согласно предписаниям надзорных органов и удержанием 5% по условиям договора.

Более детально по Госпрограмме мы доложим 25 июля т.г.

ДЕФИЦИТ

В финансировании дефицита бюджета первоочередная задача - это обеспечение устойчивости правительственного долга.

В этой связи в отчетном периоде мы поддержали внутренний рынок капитала. В общем объеме заимствований на долю ГЦБ приходится 95%.

Были выпущены государственные среднесрочные и долгосрочные ГЦБ на общую сумму 305 млрд.тенге, или на 125 млрд.тенге больше, чем год назад. В общем объеме выпуска основную долю (83%) составили среднесрочные ГЦБ (МЕОКАМ).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ

Проведенные аудиторские мероприятия позволило своевременно выявить нарушения на сумму 371 млрд.тенге. Объектам аудита направлено 1539 рекомендаций. Из них, исполнены 1 296 рекомендаций.

Уже устранены нарушения на сумму 214 млрд.тенге путем поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет, отражения по учету и приведения в соответствие.

Продолжается камеральный контроль процедур государственных закупок на портале. Охвачены 390 тысяч 879 процедур на общую сумму 5,7 трлн.тенге. Установлены нарушения законодательства по 24 560 процедурам на общую сумму 499 млрд.тенге.

Объектам государственного аудита направлено 16 119 уведомлений об устранении нарушений.

Устранены нарушения на общую сумму 472,3 млрд. тенге путем отмены решений итогов государственных закупок.

ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЩИЙ ПЕРИОД

В условиях нестабильности основных макропоказателей (цена на нефть, курс доллара) главной задачей, стоящей перед министерством до конца финансового года является обеспечение своевременного финансирования расходов бюджета. Для этого мы будем ежедневно отслеживать динамику налоговых поступлений, продолжим с администраторами онлайн-мониторинг освоения средств бюджета.

Продолжится работа по проектам казначейского сопровождения госзакупок по строительству и модернизации государственных финансов по доходам.

До 1 сентября т.г. внесем в Парламент законопроект по вопросам регулирования закупок субъектов квазигосударственного сектора.

Благодарю за внимание!