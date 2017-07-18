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Внесены изменения Правила выдачи уведомления о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение, признаков злоупотребления доминирующим или монопольным положением
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Аннотация к документу: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 мая 2017 года № 215 «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 745 «Об утверждении Правил выдачи уведомления о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение, признаков злоупотребления доминирующим или монопольным положением в нарушение законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и его формы» (не введен в действие)
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В частности, пункт 1 приказа изложен в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Правила выдачи уведомления о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и его формы согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) форму уведомления выдачи уведомления о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и его формы согласно приложению 2 к настоящему приказу.»;
в Правилах выдачи уведомления о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и его формы, утвержденных указанным приказом:
Пункты 1, 2 и 3 изложены в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила выдачи уведомления о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и его формы за исключением признаков, указанных в подпункте 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года (далее - Кодекс), разработаны в соответствии со статьей 199 Кодекса и определяют порядок выдачи уведомления о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и его формы;
2. Уведомление согласно утвержденной форме направляется заказным письмом с уведомлением в срок не позднее десяти рабочих дней со дня, когда ведомству антимонопольного органа (далее - ведомство) стало известно о наличии указанных признаков.
3. Уведомление оформляется на бланке строгой отчетности ведомства и содержит:
1) наименование субъекта рынка, в отношении которого составляется уведомление;
2) описание установленного признака (признаков) нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, а также норм права, которые были нарушены субъектом рынка;
3) действия, которые необходимо совершить субъекту рынка для устранения признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции или от совершения которых необходимо воздержаться;
4) срок исполнения уведомления и предоставления информации об исполнении уведомления, который не превышает 10 рабочих дней, со дня его получения субъектом рынка;
5) подпись лица, уполномоченного подписывать уведомление;
6) гербовая печать ведомства.»;
Пункт 5 исключен.
Уведомление о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и его формы утвержденное указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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