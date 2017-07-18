В частности, пункт 1 приказа изложен в следующей редакции:

«1. Утвердить:

1) Правила выдачи уведомления о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и его формы согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) форму уведомления выдачи уведомления о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и его формы согласно приложению 2 к настоящему приказу.»;

в Правилах выдачи уведомления о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и его формы, утвержденных указанным приказом:

Пункты 1, 2 и 3 изложены в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила выдачи уведомления о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и его формы за исключением признаков, указанных в подпункте 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года (далее - Кодекс), разработаны в соответствии со статьей 199 Кодекса и определяют порядок выдачи уведомления о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и его формы;

2. Уведомление согласно утвержденной форме направляется заказным письмом с уведомлением в срок не позднее десяти рабочих дней со дня, когда ведомству антимонопольного органа (далее - ведомство) стало известно о наличии указанных признаков.

3. Уведомление оформляется на бланке строгой отчетности ведомства и содержит:

1) наименование субъекта рынка, в отношении которого составляется уведомление;

2) описание установленного признака (признаков) нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, а также норм права, которые были нарушены субъектом рынка;

3) действия, которые необходимо совершить субъекту рынка для устранения признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции или от совершения которых необходимо воздержаться;

4) срок исполнения уведомления и предоставления информации об исполнении уведомления, который не превышает 10 рабочих дней, со дня его получения субъектом рынка;

5) подпись лица, уполномоченного подписывать уведомление;

6) гербовая печать ведомства.»;

Пункт 5 исключен.

Уведомление о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и его формы утвержденное указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.