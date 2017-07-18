Сербия получит от США $10 млн на помощь беженцам
18 июля 2017, 17:31
Вице-президент одобрил стремление Белграда вступить в Европейский союз и напомнил о важности проведения необходимых для этого реформ.
Американский вице-президент Майк Пенс на встрече с сербским лидером Александром Вучичем сообщил, что Штаты выделят $10 миллионов на помощь беженцам, пострадавшим при конфликте в бывшей Югославии. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Помимо этого, Пенс и Вучич обсудили развитие двусторонних отношений, а также выразили заинтересованность в углублении партнёрства между США и Сербией. Вице-президент одобрил стремление Белграда вступить в Европейский союз и напомнил о важности проведения необходимых для этого реформ.
Также политики обсудили предстоящий визит Пенса в Подгорицу в рамках саммита Адриатической хартии.
Фото: www.serbja.ru
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