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Сербия получит от США $10 млн на помощь беженцам

18 июля 2017, 17:31

Вице-президент одобрил стремление Белграда вступить в Европейский союз и напомнил о важности проведения необходимых для этого реформ.

Американский вице-президент Майк Пенс на встрече с сербским лидером Александром Вучичем сообщил, что Штаты выделят $10 миллионов на помощь беженцам, пострадавшим при конфликте в бывшей Югославии. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Помимо этого, Пенс и Вучич обсудили развитие двусторонних отношений, а также выразили заинтересованность в углублении партнёрства между США и Сербией. Вице-президент одобрил стремление Белграда вступить в Европейский союз и напомнил о важности проведения необходимых для этого реформ.
Также политики обсудили предстоящий визит Пенса в Подгорицу в рамках саммита Адриатической хартии.

Фото: www.serbja.ru

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