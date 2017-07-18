Свидетели по делу Тохтара Тулешова выступили в суде ЮКО
18 июля 2017, 17:40
Они рассказали, как совершались экономические преступления на пивном заводе.
Сегодня в Енбекшинском районном суде прошло очередное заседание по делу Тохтара Тулешова, сообщает МИА «Казинформ».
В ходе заседания были опрошены 8 свидетелей, речь шла о том, как совершались экономические преступления на пивном заводе.
Выступивший в качестве первого свидетеля генеральный директор филиала ТОО «Дархан групп» в Астане Каныбек Ибрагимов рассказал о ряде нарушений. В частности, когда приезжали родственники Тулешова на завод в Астану, на их нужды тратились миллионы тенге. Тулешов тратил деньги на своих четырех жен и детей, не считая.
«Выполняя обязанности генерального директора в 2008-2013 годах, за пять лет я потратил на родственников Тулешова более 70 миллионов тенге. Эти деньги я получал на свое имя из кассы, на основании служебной записки. На эти деньги я встречал его родственников, возил, куда они хотели, и платил за все, что они требовали. Позже они сами возмещали эти средства. Нас не проверяли», - сказал Ибрагимов.
Показания своего бывшего руководителя подтвердил и заместитель гендиректора Берик Мыктыбаев.
По его словам, когда гендиректор уходил в очередной трудовой отпуск, то взял из кассы 2 миллиона 600 тысяч тенге и потратил на семью Тулешова. Вызванная на суд в качестве свидетеля Елена Каблун сообщила, что работала на заводе заведующей производством. В 2011 году ее вызвал в свой кабинет бывший заместитель Тулешова Алексей Носков и поручил продавать готовую продукцию нелегально, для нужд хозяина.
«По поручению руководителя за счет плотности пива увеличивался его объем. Это делалось один раз в неделю или несколько раз. То есть, поручения поступали в любое время, а мы неукоснительно выполняли. Особенно в апреле-сентябре в сутки выпускалось 150-200 тысяч литров пива, из них около 10 процентов продавалось без соответствующего учета. Пиво забирал предприниматель Омаров в тот же день. Таким образом, в 2011-2015 годах около 1 миллиона 65 литров пива было продано без учета», - сказала Каблун.
Кроме того, на суде дали показания главные и рядовые бухгалтера пивного и стекольного заводов. Заместитель главного бухгалтера пивного завода Лидия Мельникова заявила, что «только собирала данные о соответствующих средствах и направляла главному бухгалтеру Светлане Лукиной». Еще одна бухгалтер Гульжан Ержанова рассказала, что по приказу руководителя Алакулиева скрывала доходы и уводила их из-под налогообложения. Такие действия совершались не один, а несколько раз. Еще два бухгалтера дали аналогичные показания.
Отметим, главный обвиняемый Тохтар Тулешов и его защитник Мархаба Жакупова также активно участвовали в заседании суда. Тулешов задавал свидетелям вопросы, направленные на доказательство его невиновности, а Жакупова приводила точные цифры и расчеты и опрашивала свидетелей. Другие защитники такой активности не проявляли.
Напомним, ранее Тулешов был обвинен в попытке совершения государственного переворота, а теперь ему предъявлено обвинение в создании организованной преступной группы, совершении экономических преступлений, сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов. Эти его действия, нанесшие государству миллиардный ущерб, были доказаны в ходе следствия. В качестве обвиняемых привлечены к ответственности еще 8 человек, в том числе сообщники Тулешова и бывшие сотрудники налогового управления Енбекшинского района.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869189-5a710a7fd918cc2e29e38726575dcb53
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...