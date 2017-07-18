В мире всего четыре страны реализовали все модели института пробации, в том числе Казахстан

В Астане в рамках поддержки Международного Дня Нельсона Манделы – Дня защиты прав заключенных прошел круглый стол «Ресоциализация осужденных – неотъемлемый механизм возвращения человека в общество», сообщает Zakon.kz





Мероприятие проведено Комитетом уголовно-исполнительной системы МВД, Региональным Представительством Международной тюремной реформы в Центральной Азии (PRI), Комиссией по правам человека при Президенте РК, Общественным советом по вопросам деятельности органов внутренних дел, Управлением ООН по наркотикам и преступности.





Напомним, в ноябре 2009 года Генеральной Ассамблеей ООН был учрежден Международный день Нельсона Манделы, который отмечается ежегодно 18 июля в знак уважения к наследию правозащитника. Начиная с прошлого года, данная дата обозначена в Международном календаре также как День защиты прав заключенных.





Реализация новых Минимальных стандартных правил ООН в отношении обращения с заключенными охватывает девять сфер, в том числе вопросы ресоциализации осужденных и лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.





Сегодня в рамках диалоговой площадки, инициированной КУИС и PRI в Центральной Азии, подведены первые итоги реализации Стратегии ресоциализации осужденных и их реинтеграции в общество. Как отметили участники мероприятия, в Казахстане внедряются механизмы альтернативных мер, не связанных с лишением свободы, количество лиц, проходящих по учетам службы пробации, увеличивается с каждым годом, превышая количество лиц, лишенных свободы.





Как известно, для создания национальной системы социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, утверждена Комплексная стратегия на 2017-2019 годы и для ее реализации правительством утвержден соответствующий план мероприятий.





- В рамках реализации 33 Шага «Плана Нации…» введен институт пробации в четырех моделях, то есть полноцикличная пробация, - говорит заместитель председателя КУИС Аюбаев Мейрам. - На сегодняшний день в мире всего четыре страны реализовали все модели пробации – это Англия, США, Нидерланды и Казахстан. С начала года повсеместно осуществляется социальный проект «Встреча у ворот», укрепляются службы пробации за счет перераспределения штатной численности, на сайте МВД создана информационно-обновляемая рубрика «Ресоциализация», проработан механизм регистрации осужденного после освобождения, осуществлен проект предоставления видеосвиданий осужденных посредством современных информационных технологий, и порядка регистрации освобожденных осужденных по месту жительства.





Также реализуется проект «ЦОН для лиц, освободившихся из мест лишения свободы», в тематические планы Костанайской академии МВД включено изучение вопросов ресоциализации осужденных. В стадии разработки находятся и другие сервисные услуги пробации, сообщил спикер.





По словам регионального директора Penal Reform International (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии Азамата Шамбилова, Казахстан придерживается курса гуманизации уголовной политики, поступательно сокращая тюремное население, внедряя механизмы службы пробации. Так, за последние годы у нас снижено количество тюремного населения, и мы сегодня занимаем 48 позицию по тюремному населению в общемировом рейтинге стран, а по индексу - 68 место с показателем 202 осужденных на 100 тысяч населения.





В конце прошлого года а Казахстане были приняты два знаковых законодательных акта – закон о пробации и стратегия ресоциализации. Мировая практика показывает, что самое оптимальное количество – это 100 осужденных на 100 тысяч населения.





- Сейчас именно тот момент, когда законодательно созданы механизмы ресоциализации, - отметил Шамбилов. - Важно эффективно скоординировать действия государственных органов, усилить реинтеграционные программы. Осужденные направляются в тюрьму для исправления, а не для наказания.





По его мнению, не менее важно укреплять институт альтернативных мер, не связанных с лишением свободы, но несущих характер восстановительного правосудия.





В работе круглого стола, помимо сотрудников уголовно-исполнительной системы и Международной тюремной реформы, приняли участие представители Детского фонда ООН Юнисеф, Национального центра по правам человека, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, административной полиции, миграционной службы, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства здравоохранения, Министерства науки и образования, Министерства юстиции, Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по правам ребенка, НПО.

































Торгын Нурсеитова



