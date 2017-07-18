Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В России спиннеры заподозрили в порче детской психики

18 июля 2017, 17:53

Родителям рекомендуют воздержаться от покупки детям спиннеров с рук в неустановленных местах и периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей.

Роспотребнадзор проверит спиннеры на негативное влияние на детскую психику, сообщается на сайте ведомства, сообщает Yтро.ru

В ведомстве отметили, что в последнее время в России наблюдается агрессивное продвижение спиннеров в детской и подростковой среде, что вызывает тревогу у родителей и учителей.

"Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендовали родителям воздержаться от покупки детям спиннеров с рук в неустановленных местах и периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей.

Спиннер - развлекательная вращающаяся игрушка. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска достаточно легкого касания пальцем. В его состав входят несколько лепестков перпендикулярно его оси и размещенным по центру подшипником.

Фото: YouTube

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...