В России спиннеры заподозрили в порче детской психики

Родителям рекомендуют воздержаться от покупки детям спиннеров с рук в неустановленных местах и периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей.

Роспотребнадзор проверит спиннеры на негативное влияние на детскую психику, сообщается на сайте ведомства , сообщает , сообщает Yтро.ru





В ведомстве отметили, что в последнее время в России наблюдается агрессивное продвижение спиннеров в детской и подростковой среде, что вызывает тревогу у родителей и учителей.





"Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия", - говорится в сообщении.





Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендовали родителям воздержаться от покупки детям спиннеров с рук в неустановленных местах и периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей.





Спиннер - развлекательная вращающаяся игрушка. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска достаточно легкого касания пальцем. В его состав входят несколько лепестков перпендикулярно его оси и размещенным по центру подшипником.



