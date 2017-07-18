В России спиннеры заподозрили в порче детской психики
18 июля 2017, 17:53
Родителям рекомендуют воздержаться от покупки детям спиннеров с рук в неустановленных местах и периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей.
Роспотребнадзор проверит спиннеры на негативное влияние на детскую психику, сообщается на сайте ведомства, сообщает Yтро.ru
В ведомстве отметили, что в последнее время в России наблюдается агрессивное продвижение спиннеров в детской и подростковой среде, что вызывает тревогу у родителей и учителей.
"Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендовали родителям воздержаться от покупки детям спиннеров с рук в неустановленных местах и периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей.
Спиннер - развлекательная вращающаяся игрушка. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска достаточно легкого касания пальцем. В его состав входят несколько лепестков перпендикулярно его оси и размещенным по центру подшипником.
Фото: YouTube
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