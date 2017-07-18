Даурен Абаев рассказал о проекте интернет-вещания Galam TV

Galam TV доступен как мобильное приложение в Google Play и AppStore, а также адаптирован для работы на всех популярных интернет-браузерах.

Глава Министерства информации и связи Республики Казахстан Даурен Абаев рассказал об уникальном проекте Galam TV, который запущен в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Абаев на своей странице в соцсети Facebook написал следующее: «Никто не будет отрицать, что Интернет-телевидение – это качественно новый этап в эволюции ТВ-индустрии, и возможности для расширения его аудитории невероятно велики. Это глобальный тренд, и мы должны двигаться в этом русле.

Вы знаете, что с 2014 года в Казахстане работала услуга интернет-вещания Galam TV.

Однако пользовательский спрос на нее был довольно низок по ряду объективных причин. Так, Galam TV не работал в браузерах Chrome, Opera, Yandex, Internet Explorer. Мобильные приложения были недоработаны, что приводило к сбоям. Регистрация была нестабильна и ненадежна и т.д.

В этом году наше министерство и АО «Казтелерадио» возрождают проект интернет-вещания GalamTV.

1-й этап модернизации проекта завершен, и сегодня Galam TV доступен как мобильное приложение в Google Play и AppStore, а также адаптирован для работы на всех популярных интернет-браузерах. Уже сейчас GalamTV позволяет управлять эфиром, смотреть телеканалы с архивом бесплатно, смотреть программы в повторе, планировать программу передач, являясь доступным в любой точке мира.

На следующих этапах модернизации планируется внедрить такие сервисы, как «видео по запросу», поддержка языковых дорожек, встроенные уведомления, формирование собственного пакета телеканалов, рейтинговая система, личный кабинет, возможность публикации пользовательского пакета и многое другое.

В настоящее время пакет интернет-вещания является абсолютно бесплатным и включает в себя 24 казахстанских телеканала, а до конца года Galam TV будет предоставлять услуги по трансляции более 100 иностранных телеканалов по доступным тарифам (ниже среднерыночных).

В рамках развития проекта министерство также планирует создать оцифрованную базу казахстанских книг, научных публикаций и журналов, музыки, фильмов и другого контента.

Уверен, что Galam TV станет новым словом в развитии казахстанского интернет-телевидения».