В Алматинской области запустили новый проект по развитию туризма

"Мы планируем к каждой фотографии подобрать мотивирующую фразу, чтобы в последующем публикации становились настольной открыткой или даже картиной на рабочем месте каждого читателя» - Ян Серкин.

Удивительные красоты Жетысуского края обещают показать в интернет-журнале МОЛУКО. Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций Алматинской области рассказали авторы и руководители онлайн журнала «Molooqo», сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Алматинской области.

По словам молодых людей, источником вдохновения они признали природу и невероятную красоту края Жетысу. Их основная идея - привлечь как можно больше иностранных туристов, каковыми является большая часть аудитории их давнего проекта в социальной сети Instagram.





Как рассказал автор и арт-директор журнала, Ян Серкин, созданный в 2014 году проект «Molooqo» является генератором повседневных мотиваторов. Своеобразный и неповторимый стиль стал главной фишкой сообщества, которое ежедневно охватывает 50 тысяч подписчиков из разных стран мира.

«С помощью бесплатного приложения Инстаграм в журнале Molooqo можно создавать мотивационный контент в виде небольшой презентации. Жетысуский край богат удивительными красотами. Он таит в себе много привлекательного и достопримечательного для тех, кто любит путешествовать и стремится познать мир. Именно поэтому мы решили с помощью своих публикаций в журнале сделать своего рода рекламу нашего края посредством демонстрации туристических зон. Второе, мы мотивируем людей достигать поставленных целей.

Мы устроили специальную фотосессию на территории области, где расположено 5 государственных национальных природных парков: «Иле-Алатауский», «Алтын Эмель», «Чарын», «Кoльсай Кoлдері», «Жонгар Алатауский». В результате было отобрано порядка 50 локаций наиболее привлекательных туристических зон региона. Мы планируем к каждой фотографии подобрать мотивирующую фразу, чтобы в последующем публикации становились настольной открыткой или даже картиной на рабочем месте каждого читателя», - говорит Ян Серкин.



