В Астане отчим семь лет насиловал девочку

В Астане девочку спасли от самоубийства, после чего она рассказала матери, что ее семь лет насиловал отчим. Мать девочки сделала публичное заявление, передает ИА «NewTimes.kz».

Это произошло 10 лет назад в Астане. Тогда Айым и подумать не могла, чем обернется ее второй по счету брак с сотрудником МВД.

«Как-то в декабре 2007 года моя 14-летняя дочь Алия не пришла ночевать домой. Я ее везде искала, но найти не могла. Как выяснилось, дочь была у своей подруги, она и ее мама спасли мою девочку от самоубийства. Позже дочь рассказала мне, что отчим, то есть на тот момент мой муж, домогался ее в течение 7 лет, с тех пор как я вышла за него замуж. Он запугивал ее и заставлял делать ужасные вещи: ласкать его органы. Он показывал ей порно, и если она отказывалась его удовлетворять, то не давал ей денег на карманные расходы и наказывал. Это было для меня большим шоком, потому что ничего в нем не указывало на то, что он может такое делать. Правда, он периодически меня избивал, я даже лежала в больнице с черепно-мозговой травмой. Оказалось, над ней он тоже издевался, считая, что так воспитывает ее», ― вспоминает женщина.

Айым заявила на мужа в полицию. Мужчину задержали, он признался в содеянном. Ему дали 11 лет колонии.

«Сейчас он уже отсидел 10 лет, через год выйдет на свободу. Все эти 10 лет мы - потерпевшие. Мы поменяли 7 школ. Уже 3 года живем в Алматы. Все потому, что нас преследуют родственники бывшего мужа. Но в последнее время звонки участились, так как 20 июля состоится апелляционный суд, и родственники мужа просят меня написать заявление об условно-досрочном освобождении. Я боюсь за свою жизнь, потому что родственники угрожают мне физической расправой, обвиняют в вымогательстве. Я хочу, чтобы эти люди отстали от меня и моей семьи», ― говорит собеседница.

Айым отмечает, что, кроме Алии, у нее еще двое детей от бывшего мужа, и она боится за них, поскольку тот, по ее мнению, сможет видеться с дочерьми после освобождения.

«У нас еще две девочки, им 13 и 15 лет. Когда органы опеки и попечительства предъявили большой список документов, я хотела лишить его прав, но у меня нет жилищных условий, и я побоялась тогда, что детей у меня отнимут. А через год он выйдет из тюрьмы и, наверное, он имеет право видеться с детьми. Я не хочу этого. Сейчас моя цель - отгородить себя и своих детей от этого человека и угроз его родственников», ― заключила она.