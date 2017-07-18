Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Генсеком ОБСЕ стал швейцарский дипломат Томас Гремингер

18 июля 2017, 20:16

Главой бюро БДИПЧ ОБСЕ назначена исландка Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир

Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) со вторника стал бывший постоянный представитель Швейцарии при ОБСЕ Томас Гремингер.

Об этом сообщили в штаб-квартире организации в Вене, передает ТАСС.

Как отмечается, 18 июля завершилась так называемая процедура умолчания после того, как 12 июля постоянный совет ОБСЕ согласовал единую кандидатуру, выдвинул на эту вакантную должность Гремингера и обратился к главам МИД ОБСЕ с просьбой утвердить представленного кандидата в течение пятидневной процедуры умолчания.

Назначение вступило в силу, поскольку со стороны руководителей внешнеполитических ведомств не последовало возражений до крайнего срока, в качестве которого было обозначено 18 июля.

Новым руководителем Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ стала бывший министр иностранных дел Исландии Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, новым представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации стал бывший французский госсекретарь по европейским делам и внешней торговле Арлем Дезир.

Новым Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств назначен бывший генеральный секретарь этой организации Ламберто Занньер.

Организация за полгода австрийского председательства столкнулась с немалым количеством трудностей. Постоянный совет только 1 июня после многомесячного согласования смог принять бюджет на 2017 год. С наступлением 1 июля ОБСЕ продолжила работу без действующего генерального секретаря. Полномочия Занньера истекли, а очередной административный глава не был назначен, поскольку 57 стран-участниц никак не могли прийти к консенсусу по новой кандидатуре.

Между тем без своих руководителей уже долгое время работали Управление Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ и БДИПЧ ОБСЕ, поскольку государства-члены также не могли достичь компромисса.

11 июля глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц по итогам неформальной министерской встречи в австрийском местечке Мауэрбах заявил, что действующее председательство по итогам согласования позиций с министрами предложило утвердить Гремингера в качестве генерального секретаря, а также договорилось о назначении новых кандидатур в три важнейших института.

Курц особо поблагодарил за значительный вклад в эту работу министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Фото © EPA/LUKAS LEHMANN



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...