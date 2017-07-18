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В Алматы горели гаражи в Алатауском районе

18 июля 2017, 21:43

Пожар был оперативно потушен сотрудниками спецслужб.

Вечером во вторник, 18 июля, в Алматы произошел пожар, сообщает корреспондент Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского департамента по ЧС.

В 20:20 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о том, что горит гараж по адресу: Алатауский район, пр. Райымбека, 347. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут, в 20:26. К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: горел гараж и хозпостройки с переходом огня на 3 дерева. Пожар локализован в 20:58 часов и ликвидирован в

21:00 часов. Общая площадь пожара составила 50 кв.м.


Жертв и пострадавших нет.




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