В Алматы горели гаражи в Алатауском районе

В 20:20 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о том, что горит гараж по адресу: Алатауский район, пр. Райымбека, 347. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут, в 20:26. К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: горел гараж и хозпостройки с переходом огня на 3 дерева. Пожар локализован в 20:58 часов и ликвидирован в

21:00 часов. Общая площадь пожара составила 50 кв.м.





Жертв и пострадавших нет.



