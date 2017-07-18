EXPO 2017: анонс мероприятий на 19 июля
18 июля 2017, 21:04
Что посмотреть на международной выставке в среду.
10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».
Так, в 10:00 состоится празднование Национального дня Республики Корея. На мероприятии примут участие Постоянный комиссар Министерства торговли, промышленности и энергетики Кореи Ким Енг Сам, генеральный директор и президент KOTRA (Корейское агентство содействия торговле и инвестициям) Ким Дже Хонг, комиссар Корейского павильона Ким Дэ Cик, а также почетный посол павильона Кореи и актер Со Кан Джун.
После официального открытия, своим выступлением гостей Выставки порадуют танцоры из знаменитой корейской B-Boy команды, также на сцене будет продемонстрировано традиционное корейское боевое искусство – таеквондо.
Во второй половине дня, в павильоне Кореи для гостей и журналистов будет организован фан митинг с почетным послом, актером Со Кан Джуном.
Отметим, что культурные мероприятия, посвященные Национальному Дню, продлятся целый день. Гости смогут насладиться выступлениями разных творческих коллективов из Кореи и Казахстана. Среди них: маршевая группа, B-Boy, «K-crew», женская К-pop группа «Sorea Band».
В 12:00 на выставку ЭКСПО-2017 приедут 500 школьников из Южного Казахстана.
На Выставке юным посетителям будут продемонстрированы современные технологий в выработке альтернативных источников энергии. Также учащимся выпадет возможность посетить казахстанский павильон Нур-Алем и все международные, а также тематические павильоны.
Группа, сформирована из детей сирот, а также детей из многодетных семей. За учащимися закреплены 42 руководителя и 10 врачей специалистов. После прибытия в Астану учащиеся будут размещены в общежитии «ЭКСПО» городка.
Напомним, что на настоящий момент более 30 тысяч жителей ЮКО ознакомились и посетили выставку. Из них около 2-х тысяч учащиеся школ.
С 19 по 22 июля в атриуме павильона Италии каждый вечер с 19:00 будут проходить вечера джазовой музыки. Габриэле Буонасорте (саксофонист и композитор, Италия), Саверио Федеричи (барабанщик, Италия), Ожекенов Еркебулан (бас.гитарист, Казахстан), Дуйсен Мейрам (клавишник, Казахстан)
Эклектичен и разносторонен, как инструмент, на котором он играет, саксофонист Gabriele Buonasorte, в своей карьере играет произведения от джаза до фанка, не забывая танго и регги. Для него играть не значит только исполнение музыки, а скорее поделиться своими эмоциями.
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