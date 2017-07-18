EXPO 2017: анонс мероприятий на 19 июля

Что посмотреть на международной выставке в среду.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





Так, в 10:00 состоится празднование Национального дня Республики Корея. На мероприятии примут участие Постоянный комиссар Министерства торговли, промышленности и энергетики Кореи Ким Енг Сам, генеральный директор и президент KOTRA (Корейское агентство содействия торговле и инвестициям) Ким Дже Хонг, комиссар Корейского павильона Ким Дэ Cик, а также почетный посол павильона Кореи и актер Со Кан Джун.





После официального открытия, своим выступлением гостей Выставки порадуют танцоры из знаменитой корейской B-Boy команды, также на сцене будет продемонстрировано традиционное корейское боевое искусство – таеквондо.





Во второй половине дня, в павильоне Кореи для гостей и журналистов будет организован фан митинг с почетным послом, актером Со Кан Джуном.





Отметим, что культурные мероприятия, посвященные Национальному Дню, продлятся целый день. Гости смогут насладиться выступлениями разных творческих коллективов из Кореи и Казахстана. Среди них: маршевая группа, B-Boy, «K-crew», женская К-pop группа «Sorea Band».





В 12:00 на выставку ЭКСПО-2017 приедут 500 школьников из Южного Казахстана.





На Выставке юным посетителям будут продемонстрированы современные технологий в выработке альтернативных источников энергии. Также учащимся выпадет возможность посетить казахстанский павильон Нур-Алем и все международные, а также тематические павильоны.





Группа, сформирована из детей сирот, а также детей из многодетных семей. За учащимися закреплены 42 руководителя и 10 врачей специалистов. После прибытия в Астану учащиеся будут размещены в общежитии «ЭКСПО» городка.





Напомним, что на настоящий момент более 30 тысяч жителей ЮКО ознакомились и посетили выставку. Из них около 2-х тысяч учащиеся школ.



