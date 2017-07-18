Демонстрация ягодиц на "Евровидении" обошлась пранкеру в 327 долларов

Стало известно, какое наказание ожидает украинского пранкера Виталия Седюка. Это он в финале "Евровидения-2017" в Киеве выбежал на сцену и оголил ягодицы во время выступления певицы Джамалы.

"Голозадое" выступление пранкера длилось недолго – полиция его быстро задержала. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил тогда, что Седюку за такое непотребство грозит до пяти лет лишения свободы.

Обвинение требовало для пранкера наказание в виде 240 часов общественных работ. Однако это предложение не прошло. 18 июля, как сообщают украинские СМИ, Днепровский районный суд обязал Седюка заплатить за эту выходку штраф в размере 8500 гривен – это примерно 327 долларов США, пишет Вести.ру.

Хулиган, который в суде защищал себя сам и к адвокатам не обращался, с такой мерой наказания согласился. Он признал, что его "надо было наказать". Однако отметил: "Не думаю, что это какой-то криминал".

"А вот со штрафом, наверное, согласен", — цитирует Газета.Ru слова оголившегося "партнера" Джамалы на сцене "Евровидения-2017" в Киеве.