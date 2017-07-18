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В 268 км от Алматы произошло землетрясение

18 июля 2017, 21:58

Глубина залегания очага составила 15 километров.

В 21 час 34 мин 53 сек произошло землетрясение, эпицентр которого находится в 268 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 41.50° с.ш. 79.22° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.


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