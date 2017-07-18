"Казахстанский Хокинг" разрабатывает систему образования для особенных детей

Пятнадцатилетний Исаак Мустопуло, юный астрофизик, которого пригласил на встречу ученый Стивен Хокинг, приехал на ЭКСПО и рассказал о планах по вовлечению детей-инвалидов в процесс обучения

Казахстанский школьник Исаак Мустопуло принял участие в мероприятии "Библиотека Человека", который провел в павильоне Швейцарии на ЭКСПО-2017 в Астане женевский офис ООН.

Мероприятие затрагивает такие темы, как изменение климата, продвижение идей устойчивого развития в образовании, вопросы образования в чрезвычайных ситуациях и лагерях беженцев.

Через истории людей, рассказанные от первого лица, проще понять то, что стоит за термином "устойчивое развитие", которое ассоциируется в первую очередь с климатическими изменениями или экономической ситуацией в мире. Устойчивое развитие – это улучшение качества жизни каждого человека в отдельности и социума в целом.

Не по годам мудрый, жизнерадостный и целеустремленный Исаак стал первым из выступающих. В раннем детстве ему поставили диагноз "церебральный паралич", а его родителям сказали, что у их сына будут как умственные, так и физические отклонения.

В этом году Исаак окончил восьмой класс местной школы в Таразе, где он отлично учится и активно участвует во внеклассных мероприятиях. Исаак работает над проектом, согласно которому в государственные школы будут вводиться преподаватели для учащихся с ограниченными возможностями.





"Мне 15 лет, и я уже успел сделать для себя кое-какие выводы, и сегодня я расскажу вам о них. Обычно жизнь человека происходит так: рождается ребенок, его все любят, его все ждали, переживали. Он учится ползать, ходить и говорить, идет сначала в детский сад, там заводит первых друзей или даже врагов, учится общаться со сверстниками. Потом — в школу, получает новые знания и навыки, учится отстаивать свои интересы, спорить, учится побеждать и проигрывать, влюбляется. И все вышеперечисленное кажется мне очень важными столпами в жизни человека. Человек развивается, выбирает профессию, потом создает семью – живет полной счастливой жизнью, и уверен, что иначе и быть не может. Но бывает совсем иначе", — начал откровенный разговор Исаак, предлагая слушателям, среди которых были как представители ООН и журналисты, так и простые посетители ЭКСПО, включая детей.

Исаак рассказал, как прошло его детство, и как проходит детство детей с особыми потребностями.

"До моего рождения маму предупредили, что я могу быть не таким, как все. Несмотря на это, моя мама выбрала свой путь. Первые годы жизни я провел в больнице, где не происходило ничего интересного. Мама мне тогда сказала, что эти трудности надо пережить. Сейчас я понимаю, что благодаря маме поверил в это. Когда пришло время детсада, оказалось, что ни один детсад не готов принять такого, как я, потому что они просто не знали, что со мной делать. Тогда мама просто устроила детский сад дома. Она собирала детей, устраивала праздники. Учила нас рисовать, играть, петь и многому другому. Я всегда был в кругу друзей. Дети, с которыми я рос, не видели разницы между нами", — рассказал мальчик.

Именно благодаря созданной маме инклюзии Исаак мог бы пойти в обычную школу, ведь он обладал всеми навыками общения, был социализирован. Но оказалось, что, как и садик, ни одна школа не была готова принять ребенка с инвалидностью, потому что здания школ не предназначены для передвижения в инвалидной коляске, да и сами учителя не были готовы сфокусироваться на ученике.

Было найдено решение – приглашать учителей на дом, но Исаак и его мама решили, что этого мало, и нашли способ посещать школу.

"Первое время были трудности, но вскоре мое появление в школе перестало быть чем-то необычным. Сейчас у меня много дополнительных занятий, потому что того, что дают в школе, недостаточно. Несмотря на это, я успеваю поиграть, развлекаться, общаться с друзьями, я успел даже влюбиться и поработать. Я участвую во многих конкурсах и олимпиадах среди школьников, и даже стал победителем многих, веду активную социальную жизнь. Но это только мой случай. Большинство детей с повышенными потребностями, которых я знаю, сидят дома, редко куда выходят", — обращает внимание Исаак.

Мальчик подчеркивает, что лишение детей социализации приводит к трагическим последствиям. Вырастая, такой человек просто не знает, кто он, кем хочет стать, не может реализовать себя. Он не знает, что такое дружба, любовь, вражда, не может отстоять свои интересы, потому что он о них просто не знает.

"Я рассказываю об этом для того, чтобы вы поняли разницу между жизнью обычного человека и жизнью человека с повышенными потребностями в нашей стране", — пояснил мальчик.

Чтобы помочь людям с ограниченными возможностями получать образование наравне со всеми, Исаак предлагает развивать систему наставников-тьюторов. Тьютор обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополнительного образования.

"Я уже имею предоставление о том, кем хочу стать. И для этого мне надо много узнать и поступить в вуз. И я знаю, что ни один вуз не будет готов принять в меня, кроме "Назарбаев университета". Поэтому при поддержке я разрабатываю очень значимый проект "Индиго", в рамках которого будет проведен набор среди выпускников педагогических вузов, чтобы в дальнейшем работать тьюторами, которые будут сопровождать особенных детей во время учебного процесса. Конечно, строить планы – это одно, а на деле все оказалось сложнее. Но трудности меня не пугают. Я приложу все усилия, чтобы этот проект реализовал себя не только в моем городе Таразе, но и вообще в нашей стране. И сотни учеников и студентов с ограниченными возможностями смогут свободно ходить в школы и вузы", — рассказал Исаак.





Он верит в то, что чтобы изменить мир, нужно сначала изменить себя и твердо решил работать над собой, а также стать своего рода послом – вести разъяснительную работу, выступать связующим звеном, рассказывать о трудностях, потребностях особых людей и о том, как эти трудности можно преодолеть. Также Исаак объявил о том, что набирает команду, вместе с которой будет осуществлять задуманное.

"Также надо привлекать к себе внимание. Привлекать внимание можно двумя способами. Первый – взывая к жалости, и второй – вызывая уважение. Я выбрал второй путь. Но ничто не бывает заслугой одного человека, всегда нужна команда. Я набираю себе команду самых умных, пытливых и любознательных людей. Я считаю, что пришло время перемен, нужно уделять внимание инновациям и, надеюсь, вам интересно меня слушать", — заключил юный реформатор.

После выступления мальчика попросили рассказать о его увлечении астрофизикой и о запланированной встрече со Стивеном Хокингом, практически полностью парализованным ввиду серьезной болезни гениальным ученым.

"Я физик-космолог. Выбрал, потому что люблю неизвестность. Вселенная — самое неизвестное, неизведанное место. Земля живет в космосе, она родилась в космосе. В рамках космоса наша планета — это всего лишь пушинка. Мой кумир – Стивен Хокинг. Вышел на связь с Хокингом по счастливому стечению обстоятельств. Я участвовал в конкурсе инноваций среди школьников. В моей номинации награждал (аким Астаны – прим.ред.) Асет Исекешев. Он тогда сказал, что может помочь мне организовать встречу со Стивеном Хокингом. В один вечер нам позвонили Хокинг и дал свое согласие на встречу. Встреча запланирована на осень", — рассказал Исаак.

Также Исаака спросили, нужны ли отдельные классы для особых детей, и связывает ли он свою жизнь с Казахстаном или другой страной, в которой уровень инклюзии выше.

"Отдельные классы – это не наш стиль. Если мы будем отделять таких детей, это сделает ситуацию только хуже. Я говорил о том, как важна социализация. Тем более, что проект по интеграции людей внесет изменения и в жизни обычных людей, сделает ее лучше. Если наше общество изменит свое мнение о таких людях, то у нас тоже будет такая же система, не хуже, чем в других странах. У меня есть лучший друг, и он не видит разницы между мной и собой, он помогает мне. А касательно будущего – я связываю свое будущее с космосом", — заключил Исаак.

Фото © Sputnik / Ксения Воронина, источник: Sputnik Казахстан