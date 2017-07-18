В одном из отелей Шарм-эль-Шейха нашли тело туристки из Бельгии

Женщина отдыхала в Египте вместе с мужем. Причины её смерти на курорте устанавливаются.

В ванной комнате одного из отелей в Шарм-эль-Шейхе было обнаружено тело 35-летней гражданки Бельгии. Об этом сообщили арабские СМИ.

Прокуратура начала расследование. Супруг туристки был доставлен в полицию для дачи свидетельских показаний.

Напомним, несколькими днями ранее преступник атаковал туристов на одном из пляжей Хургады. В ходе инцидента была ранена россиянка. После этого Ростуризм в очередной раз призвал граждан РФ воздержаться от поездок в Египет.

Напомним, официальная продажа туров в Египет из России была временно прекращена осенью 2015 года после того, как самолёт более чем с 200 туристами на борту разбился над Синаем.

Фото:© РИА Новости/Валерий Мельников