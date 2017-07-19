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На Северном Кольце в Алматы автомобиль BMW вылетел на отбойник

19 июля 2017, 00:09

У машины лопнуло переднее левое колесо.

Вечером во вторник, 18 июля, в Алматы произошла авария с участием автомобиля BMW, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказали знакомые водителя автомашины, BMW двигался по Северному Кольцу вниз, в северном направлении, по новой развязке на Ужет. По предварительной версии, во время движения лопнуло левое переднее колесо. Машину потащило влево, она заехала на разделительный отбойник и только тогда остановилась.

Вырвало колесо и ходовку. Водителя зажало в салоне автомобиля. Проезжавшие мимо очевидцы остановились и оказали помощь пострадавшему. У мужчины зажало ногу, есть подозрение на перелом. Его госпитализировали прибывшие на место медики.



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