На Северном Кольце в Алматы автомобиль BMW вылетел на отбойник

Вечером во вторник, 18 июля, в Алматы произошла авария с участием автомобиля BMW, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказали знакомые водителя автомашины, BMW двигался по Северному Кольцу вниз, в северном направлении, по новой развязке на Ужет. По предварительной версии, во время движения лопнуло левое переднее колесо. Машину потащило влево, она заехала на разделительный отбойник и только тогда остановилась.

Вырвало колесо и ходовку. Водителя зажало в салоне автомобиля. Проезжавшие мимо очевидцы остановились и оказали помощь пострадавшему. У мужчины зажало ногу, есть подозрение на перелом. Его госпитализировали прибывшие на место медики.



