В Одессе водитель автобуса хотел выгнать девушку за разговор на "телячьей мове"
Пострадавшая общалась по мобильному на украинском языке и не ожидала, что маршрутчик набросится на неё с оскорблениями и потребует выйти.
Жительница Одессы пожаловалась в городской департамент транспорта после того, как водитель автобуса едва не высадил её посередине пути. Подробности рассказал портал 048.ua.
— Водитель маршрутки начал делать мне замечания, что я громко разговаривала по мобильному телефону. Но я находилась на пассажирском месте, и он не мог слышать моего разговора! — пояснила девушка в интервью украинскому СМИ.
По её словам, в автобусе не было знаков, запрещающих разговоры по мобильному телефону, кроме того, беседа не мешала другим пассажирам.
— В свой адрес я слышала много обидных слов, также было сказано о том, что я разговариваю на "телячьей мове", то есть на украинском, — добавила пострадавшая.
Теперь она требует от городских чиновников уволить водителя, превысившего свои должностные полномочия.
Фото: 048.ua
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.