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Странное явление сняли в небе над Петропавловском

19 июля 2017, 00:53

В соцсетях распространяется видео странного явления, снятого якобы в небе над Петропавловском

Известно лишь, что интересное явление в небе было снято в понедельник в седьмом часу вечера в Петропавловске возле супермаркета "Сокол" рядом с маленькой церковью.

На видео видно, что на фоне серых туч по определенному участку неба носится белое пятно, которое то словно бы отражает солнечный свет, то исчезает, сливаясь с облаками.

В комментариях высказываются предположение, что это может быть стая голубей или носимый ветром полиэтиленовый пакет.

"Похоже на образование смерча", — пишет Земфира Ащеулова

"Либо облако Гало, или НЛО)))", — высказывает предположение Aya Muratbekyzy.

"Птички это. Харе фантазировать", — утверждает Николай Кожухарь.

"Это редкое природное явление возникает, когда ветер поднимает вверх мусор, в данном случае "маечку" из универмага", — поясняет Азамат Байкенов.

Источник: Sputnik Казахстан


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