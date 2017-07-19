Уже год работают стоя сотрудники офиса казахстанской компании

Казахстанский предприниматель Айдын Рахимбаев рассказал об опыте, который переняли в японской компании, передает ИА «NewTimes.kz».

По его словам, вот уже почти целый год все сотрудники его офиса работают стоя. Как признается бизнесмен, такое ноу-хау они подглядели во время стажировки в Японии. Он говорит, что работа стоя гораздо эффективнее, да и время совещаний сократилось весьма заметно.





«С прошлой осени работаем в офисе стоя. Подглядели такое, когда побывали в Японии на стажировке (…). Дело в том, что стоячая работа эффективнее по мнению японцев и это факт! Не представляете, как сократились по времени совещания. Видать, нейроны мозга более активны в положении стоя, а не сидя. В Японии это и экономия места, времени на встать/сесть и т.д. За 8 часов работы стоя они делают работы больше, чем наши за 28 часов сидя и это тоже факт из официальной статистики», — пишет Айдын Рахимбаев в Facebook.





Бизнесмен также поделился видеороликом, который он снял на японском заводе по производству чипов для автомобилей, где стоя работают все, включая президента. Как отмечает Айдын, это не маленькое предприятие — оборот японской компании составляет $400 млн в год. При всем этом, сотрудники и руководитель даже собственноручно моют полы в офисе. Каждый свою территорию, утром, за 10 минут до начала работы. Сам президент компании моет проходную.





«И это при огромном взаимоуважении к друг другу… ходят в тапочках!!! Они невероятно эффективны!» — подчеркивает предприниматель.

Увиденное в Японии настолько понравилось Айдыну Рахимбаеву, что было решено внедрить необычный опыт в своей компании.

«Мы же начали с себя (пока без мытья полов). Привыкли уже совсем оказывается и не замечаем, а вчера приходил друг в офис, удивился, решил запостить», — поделился опытом Рахимбаев.