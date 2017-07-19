В нескольких областях в среду ожидается сильная жара
19 июля 2017, 06:00
Лишь на юго-западе и юге республики ожидается погода без осадков.
На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, возможен град, местами усилится ветер, на севере, северо-западе и в центре республики ночью и утром местами ожидается туман, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Лишь на юго-западе и юге республики ожидается погода без осадков.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается град, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, ночью и утром туман. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается град, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Карагандинской области местами усилится ветер 15-20 м/с, в отдельных районах ожидается утром туман, днем град. В Костанайской области ожидается местами утром и днем ветер 15-20 м/с, ночью туман. В Павлодарской области ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, днем град. В Западно-Казахстанской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с.
Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, местами в Мангистауской, Алматинской областях ожидается сильная жара.
На большей части Южно-Казахстанской, Кызылординской, местами Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер северный, северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +22+24°С.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +30+32°С.
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Фото: YouTube
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