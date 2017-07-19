"Секретная" функция iPhone вызвала скандал в Сети
19 июля 2017, 06:22
Наиболее часто подобные посты начали появляться после очередного обновления операционной системы iOS.
Пользователи социальных сетей начали бурно обсуждать "секретную" функцию в iPhone. Некоторые из них только недавно заметили, что иконка часов на рабочем столе не только двигается, но и показывает текущее время, передает Дни.ру.
"Я пользуюсь iPhone уже пять лет, я только сейчас заметил, что стрелки на иконке двигаются. Мой мир никогда не станет прежним", – удивился журналист Скотт Уилер. "СТРЕЛКИ НА ИКОНКЕ ЧАСОВ ДВИГАЮТСЯ!!!!!! ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА И Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ УМЕРЕТЬ!" – с юмором отметил пользователь Twitter beautiful slug.
Only just noticed that the clock, on the iPhone clock app icon, actually tells the correct time and the hands move pic.twitter.com/Zg1et3Vl5D— ed (@edmessenger28) 2 июня 2017 г.
Наиболее часто подобные посты начали появляться после очередного обновления операционной системы iOS. Многие предположили, что "секретная" функция появилась именно после перепрошивки устройства.
"Как давно стрелки на иконке двигаются? С последнего обновления? Или это было всегда?" – написала Katie Parra.
В то же время многие владельцы iPhone отметили, что на самом деле маленькие часы всегда показывали текущее время.
Фото: Novostivmire.com
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