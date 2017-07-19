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"Секретная" функция iPhone вызвала скандал в Сети

19 июля 2017, 06:22

Наиболее часто подобные посты начали появляться после очередного обновления операционной системы iOS.

Пользователи социальных сетей начали бурно обсуждать "секретную" функцию в iPhone. Некоторые из них только недавно заметили, что иконка часов на рабочем столе не только двигается, но и показывает текущее время, передает Дни.ру.

"Я пользуюсь iPhone уже пять лет, я только сейчас заметил, что стрелки на иконке двигаются. Мой мир никогда не станет прежним", – удивился журналист Скотт Уилер. "СТРЕЛКИ НА ИКОНКЕ ЧАСОВ ДВИГАЮТСЯ!!!!!! ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА И Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ УМЕРЕТЬ!" – с юмором отметил пользователь Twitter beautiful slug‏.

Наиболее часто подобные посты начали появляться после очередного обновления операционной системы iOS. Многие предположили, что "секретная" функция появилась именно после перепрошивки устройства.

"Как давно стрелки на иконке двигаются? С последнего обновления? Или это было всегда?" – написала Katie Parra.

В то же время многие владельцы iPhone отметили, что на самом деле маленькие часы всегда показывали текущее время.

Фото: Novostivmire.com

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