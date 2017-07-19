Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Швеции автомобиль врезался в двери торгового центра

19 июля 2017, 07:01

Легко пострадали два человека, находившиеся поблизости.

Легковой автомобиль наехал во вторник вечером на двери крупного торгового центра в провинции Халланд на юго-западе Швеции, сообщает РИА Новости.

"Мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, наехал на двери торгового центра", — говорится в сообщении.

Легко пострадали два человека, находившиеся поблизости.

Водителю 65 лет, он был доставлен в полицию для допроса.

Сообщение об инциденте поступило в 19.53 (20.53 мск), водителя задержали охранники торгового центра. По их словам, мужчина был сильно смущен произошедшим.

Инцидент произошел у крупного универмага, который хорошо известен многим шведам из-за обилия дешевых товаров. По сообщениям шведского телевидения SVT, инцидент вызвал шок среди многих посетителей.

Фото: AP Photo


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...