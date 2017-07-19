В Швеции автомобиль врезался в двери торгового центра
19 июля 2017, 07:01
Легко пострадали два человека, находившиеся поблизости.
Легковой автомобиль наехал во вторник вечером на двери крупного торгового центра в провинции Халланд на юго-западе Швеции, сообщает РИА Новости.
"Мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, наехал на двери торгового центра", — говорится в сообщении.
Легко пострадали два человека, находившиеся поблизости.
Водителю 65 лет, он был доставлен в полицию для допроса.
Сообщение об инциденте поступило в 19.53 (20.53 мск), водителя задержали охранники торгового центра. По их словам, мужчина был сильно смущен произошедшим.
Инцидент произошел у крупного универмага, который хорошо известен многим шведам из-за обилия дешевых товаров. По сообщениям шведского телевидения SVT, инцидент вызвал шок среди многих посетителей.
Фото: AP Photo
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