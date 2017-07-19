В Швеции автомобиль врезался в двери торгового центра

"Мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, наехал на двери торгового центра", — говорится в сообщении.





Легко пострадали два человека, находившиеся поблизости.





Водителю 65 лет, он был доставлен в полицию для допроса.





Сообщение об инциденте поступило в 19.53 (20.53 мск), водителя задержали охранники торгового центра. По их словам, мужчина был сильно смущен произошедшим.





Инцидент произошел у крупного универмага, который хорошо известен многим шведам из-за обилия дешевых товаров. По сообщениям шведского телевидения SVT, инцидент вызвал шок среди многих посетителей.





Фото: AP Photo



