Мировые цены на нефть растут
19 июля 2017, 07:48
Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись на 0,87%.
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает «Российская газета».
Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись на 0,87%, до $46,42 за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,91%, до $48,86 за баррель.
Фото с сайта mignews.com
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