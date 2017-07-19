Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись на 0,87%.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает « Российская газета ».





Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись на 0,87%, до $46,42 за баррель.





На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,91%, до $48,86 за баррель.





Фото с сайта mignews.com







