Собчак разнесла звезд за ложь о "золотой" свадьбе

Ксения Собчак высказалась о скандале из-за "золотой свадьбы" дочери судьи из Краснодара. Светская львица подсчитала, сколько реально могла потратить Елена Хахалева на торжество, и разнесла звезд за ложь, сообщает Дни.ру





Ведущим "скромной" церемонии был Николай Басков. Также гостей развлекали Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Сосо Павлиашвили и Иосиф Кобзон, а одним из свадебных подарков молодоженам стал автомобиль Bentley.





По информации СМИ, торжество обошлось где-то в два миллиона долларов. Служительница Фемиды, доход которой в прошлом году составил 2,6 миллиона рублей, оправдалась тем, что свадьбу организовывал ее бывший супруг, занимающийся бизнесом, а звезды пришли на мероприятие в качестве гостей, просто по дружбе.

Ксения поделилась своим мнением о нашумевшей свадьбе в Instagram . Кое-какие утверждения и факты о церемонии журналистка поставила под сомнение.





"Первый признак, что люди в стране привыкли к посткризисным, новым экономическим реалиям жизни – стали много праздновать и гулять! Общему тренду поддалась и судья Хахалева, к которой "чисто по дружбе" за 100 тысяч евро приехали Николай Басков и за 80 тысяч Меладзе, еще за 45 тыс евро Вера Брежнева и за где-то 20 тысяч Сосо – это же открытая информация, в любом агентстве!" – озвучила интересующие многих цифры Собчак.





Светская львица отметила, что в этой истории много лживой информации.

"А судьи кто?" как говорится, или #завидуеммолча (не понимаю, где, кстати, ей там насчитали 2 ляма? Свадьба думаю по реальным ценам уложилась в 500 тысяч долларов. Но для судьи неплохо. Без размаха какого-нибудь Захарченко конечно, так "скромно посидели"...???????????? Но вот врать про "приехали по дружбе" зачем?" – упрекнула Собчак артистов, кинувшихся утверждать, что они были подарком, пели якобы чуть ли не бесплатно.

Ксения дала понять, что подобные заявления знаменитостей, засветившихся на свадьбе, абсурдны.

"Все же мы работаем в одной индустрии, и по кодексу профессии никто из тех, кто выступал, комментировать ничего не будет, но все же знают директоров этих артистов! И мы все общаемся! Зачем за дураков держать...?:(. Я люблю красивые мероприятия, но когда на заработанные люди гуляют... И если это правда деньги бывшего мужа, а не "на судимостях" заработанные, зачем врать про бесплатные выступления:)?" – недоумевает журналистка.





Вызвавшая широкий общественный резонанс свадебная церемония состоялась еще в июне. Однако известность событие получило только на днях.



