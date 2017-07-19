Соперник Головкина «Канело» празднует день рождения

Именно возраст многие журналисты называют одним из главных преимуществ «Канело» в бою с Головкиным, которому уже 35 лет.

Соперник Головкина «Канело» отпраздновал свой день рождения. 18 июля мексиканскому боксеру Саулю Альваресу (49-1-1, 34 КО) исполнилось 27 лет, сообщает Sports.kz





Так «Канело» поздравил твиттер его промоутерской компании Golden Boy Promotions. Телеканал HBO, который будет транслировать его бой с Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) 16 сентября, также не оставил это событие без внимания.









Отметим, что именно возраст многие журналисты называют одним из главных преимуществ «Канело» в бою с Головкиным, которому уже 35 лет. Бой Головкин - Альварес состоится на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе.



