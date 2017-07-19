Соперник Головкина «Канело» празднует день рождения
19 июля 2017, 08:56
Именно возраст многие журналисты называют одним из главных преимуществ «Канело» в бою с Головкиным, которому уже 35 лет.
Соперник Головкина «Канело» отпраздновал свой день рождения. 18 июля мексиканскому боксеру Саулю Альваресу (49-1-1, 34 КО) исполнилось 27 лет, сообщает Sports.kz.
Так «Канело» поздравил твиттер его промоутерской компании Golden Boy Promotions. Телеканал HBO, который будет транслировать его бой с Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) 16 сентября, также не оставил это событие без внимания.
Feliz Cumpleaños @Canelo! ????????????— GoldenBoyPromotions (@GoldenBoyBoxing) 18 июля 2017 г.
RT to wish Canelo a Happy Birthday! ????????????#HappyBirthdayCanelopic.twitter.com/1YIYf05lc0
Отметим, что именно возраст многие журналисты называют одним из главных преимуществ «Канело» в бою с Головкиным, которому уже 35 лет. Бой Головкин - Альварес состоится на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе.
Фото: sports.kz
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