Соперник Головкина «Канело» празднует день рождения

19 июля 2017, 08:56

Именно возраст многие журналисты называют одним из главных преимуществ «Канело» в бою с Головкиным, которому уже 35 лет.

Соперник Головкина «Канело» отпраздновал свой день рождения. 18 июля мексиканскому боксеру Саулю Альваресу (49-1-1, 34 КО) исполнилось 27 лет, сообщает Sports.kz.

Так «Канело» поздравил твиттер его промоутерской компании Golden Boy Promotions. Телеканал HBO, который будет транслировать его бой с Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) 16 сентября, также не оставил это событие без внимания.



Отметим, что именно возраст многие журналисты называют одним из главных преимуществ «Канело» в бою с Головкиным, которому уже 35 лет. Бой Головкин - Альварес состоится на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе.

Фото: sports.kz

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