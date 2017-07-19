Житель Астаны организовал дома склад для хранения нефтепродуктов
19 июля 2017, 09:07
Факт незаконного хранения нефтепродуктов подсудимый в суде не оспаривал.
Житель столицы, являясь директором ТОО «Е», на территории своего дома соорудил пристройку, оборудованную емкостями, моторными насосами, предназначенными для приема и хранения нефтепродуктов, передает МИА "Казинформ".
Как сообщает пресс-служба суда города Астаны, Б. незаконно хранил нефтепродукты в виде бензина и дизельного топлива без документов, подтверждающих законность их происхождения.
Факт незаконного хранения нефтепродуктов подсудимый в суде не оспаривал. Приговором районного суда №2 Сарыаркинского района города Астаны Б. признан виновным по части 1 статьи 197 УК РК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 МРП.
Приговор вступил в законную силу.
Фото: ТВ Центр
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