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Житель Астаны организовал дома склад для хранения нефтепродуктов

19 июля 2017, 09:07

Факт незаконного хранения нефтепродуктов подсудимый в суде не оспаривал.

Житель столицы, являясь директором ТОО «Е», на территории своего дома соорудил пристройку, оборудованную емкостями, моторными насосами, предназначенными для приема и хранения нефтепродуктов, передает МИА "Казинформ".

Как сообщает пресс-служба суда города Астаны, Б. незаконно хранил нефтепродукты в виде бензина и дизельного топлива без документов, подтверждающих законность их происхождения.

Факт незаконного хранения нефтепродуктов подсудимый в суде не оспаривал. Приговором районного суда №2 Сарыаркинского района города Астаны Б. признан виновным по части 1 статьи 197 УК РК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 МРП.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: ТВ Центр

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